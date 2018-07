Diritti lgbt | coppie di donne riconosciute in tribunale madri dalla nascita del figlio

Diritti lgbt - due donne riconosciute madri dopo la fecondazione assistita : Ieri è stata la Corte di Appello di Napoli. Oggi, invece, a riconoscere l'atto di nascita con l'indicazione di due madri è il Tribunale di Pistoia. E quello di oggi è il primo riconoscimento diretto della legge 40 del 2004.Ecco i fatti. Le due donne avevano fatto ricorso, all'estero, alle tecniche della fecondazione assistita. In seguito, però, il sindaco si è opposto alla loro richiesta di regsitrare l'atto di nascita del figlio delle due ...

Diritti lgbt - due donne riconosciute madri dalla nascita del figlio grazie alla legge 40 : Prima sono stati alcuni sindaci, Appendino a Torino in testa, a consentire la registrazione di un atto di nascita con l'indicazione di due madri. Ora è la volta dei Tribunali: il primo caso in ...

Diritti lgbt - disabilità e crescita dei bambini : i temi dei "Dialoghi sulla Salute" in piazza d'Armi : Da martedì 10 a sabato 14 luglio appuntamento in piazza d'Armi con l'edizione 2018 dei " Dialoghi sulla Salute ": una serie di incontri e spettacoli dedicati ai temi del benessere, della salute a ogni età e agli stili di vita sani. Un'iniziativa organizzata dall'assessorato al Welfare della Città di Torino nell'ambito della ...

Milano Pride - le voci dei 250mila in piazza per i Diritti lgbt+ : Milano Pride 2018 (Claudio Furlan/LaPresse) I più applauditi sono sempre quelli che si affacciano ai balconi o alle finestre delle case. Che siano nonne un po’ spaesate o coppie che esibiscono cartelli, gruppi di ragazzi con palloncini che si sono trovati per l’occasione, poco cambia. L’onda arcobaleno del Milano Pride, quando passa sotto le loro finestre, li accoglie festosissimi. E loro replicano: rispondono e sembra un ...

Milano Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i Diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Se le città investono sui Diritti lgbt+ - ne beneficia anche l'economia : Studi dimostrano gli effetti positivi dell'inclusione lgbt sullo sviluppo economico. In Italia l'associazione Parks misura l'impegno delle imprese

Se le città investono sui Diritti lgbt+ - ne beneficia anche l’economia : anche le imprese si stanno impegnando sul fronte dei diritti lgbt (La presse) Un rating, come quelli di azioni e titoli di Stato. Solo che questa volta tripla A, B doppia o C non misurano rischi di rimborso degli investimenti, ma apertura ai diritti lgbt+. E diventano voti per valutare la capacità di inclusione e di competitività economica di 121 città del mondo. A misurarle è stata Open for business, federazione di 26 multinazionali. Le ...

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Cathy La Torre : minacce di morte all'avvocata per i Diritti Lgbt : "Cathy La Torre pedala che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno". Questo disgustoso e vigliacco messaggio, comprensivo di foto con pistola puntata, è stato inviato questa mattina a Cathy La Torre, ex consigliera comunale di Sel a Bologna oltreché avvocata attivista per i diritti Lgbt e fondatrice di Gay Lex. A divulgare la minaccia, inviata da quello che sembra essere ...

I Sargassi al RomaPride 2018 per la difesa dei Diritti LGBT : I Sargassi – brand leader nel settore dell’hairstyle da oltre 40 anni – si uniscono alla comunità LGBT, in occasione del RomaPride 2018, per abbattere e contrastare ogni forma di discriminazione e per promuovere la parità di diritti. Sabato 9 giugno I Sargassi, partner di Radio Globo, saranno in diretta radiofonica dalle 14:00 alle 17:00 dal TRUCK GLOBO, posizionato in Piazza della Repubblica, con i Dj Andrea Torre e Federico De La ...

Il cast di Sense8 riunito per i Diritti LGBTQ al Gay Pride anticipa un matrimonio nel finale in arrivo su Netflix (video) : Ancora una volta il cast di Sense8 ha dimostrato di prendere molto seriamente le tematiche affrontate dalla serie Netflix di cui è protagonista: inclusione, fratellanza, diritti umani e civili, rispetto delle diversità, interculturalismo sono i pilastri su cui si è basata la narrazione dello show. A pochi giorni dall'arrivo del finale di serie su Netflix, lo speciale di due ore disponibile dall'8 giugno a conclusione della saga dei Sensate, ...