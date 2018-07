Difesa | Trenta | non compreremo altri caccia F35

Difesa - Trenta : non compreremo altri F35 : Roma, 6 lug., askanews, - 'Non compreremo altri F35, stiamo valutando se mantenere o tagliare i contratti in essere'. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta nel corso di una ...

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta : "Non compreremo altri F-35 - stiamo valutando se mantenere i contratti" : "Non compreremo altri F-35", ha assicurato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante un'intervista a Omnibus su La7. Parole che sembrano, in parte, contraddire quanto attribuitole dalla rivista americana DefenseNews in un'intervista rilasciata lo scorso 26 giugno."Il nuovo governo populista italiano potrebbe rallentare ma non ridurre il suo ordine di caccia F-35, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Defense News", ...

I Trenta denari della Difesa. Sorpesa : con il "cambiamento" le spese militari aumentano : La Ministra della Difesa del governo giallonero, Elisabetta Trenta, ha rilasciato un'intervista alla rivista americana specializzata Defense News, nella quale, oltre a confermare l'impegno italiano nel programma F35 (con tanti saluti ai pentastellati che facevano l'opposizione pacifista), ribadisce che l'Italia punta a raggiungere l'obiettivo Nato di spesa per la Difesa del 2% del prodotto interno lordo entro il 2024. Il Parlamento se ne ...

Elisabetta Trenta - consigli (non richiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...

Gelo Italia-Francia : Trenta non aderisce al progetto di Parigi sulla Difesa Ue : Prima le battutine contro Salvini sussurrate all'orecchio del premier italiano, Giuseppe Conte al vertice di ieri sui migranti dal presidente

Ministro Difesa Trenta a Bruxelles : l'Italia c'è - nella Nato - all'Onu e nell'Ue : A margine della riunione, il Ministro ha incontrato l'Alto Rappresentante per la Politica estera comune dell'Ue Federica Mogherini e i ministri della Difesa britannico Gavin Williamson e francese &...

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

Difesa - Trenta : sia trasferito mio marito : 15.14 La ministra della Difesa Trenta, si apprende, al primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento del marito, capitano Passarelli, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all'Ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità". Il ruolo di Passarelli aveva dato spazio a dubbi su un possibile conflitto di ...

Trenta - primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...

Governo - la ministra della Difesa Trenta dispone il trasferimento del marito ad Affari Generali : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta – già al centro nei giorni scorsi di una polemica giornalistica – al suo primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del capitano Claudio Passarelli, suo marito, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto “per ...

La neoministra della Difesa Trenta dispone il trasferimento del marito per "questioni di opportunità" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta, a quanto apprende l'ANSA, al suo primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del capitano Claudio Passarelli, suo marito, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all'ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità". Il ruolo di Passarelli ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa con possibile conflitto di interesse : Se per altri ministri del governo Conte è stata segnalata la militanza breve nel settore di cui si occuperanno, tutto il contrario è per Elisabetta Trenta, ministra della Difesa 51enne scelta fra le fila del Movimento Cinque Stelle in cui milita dal 2013. Molto più vecchia la sua presenza invece nel settore Difesa, intelligence, esercito. Il suo nome era già nella lista di Di Maio come possibile ministro subito dopo le elezioni e già nel ruolo ...

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...

ELISABETTA TRENTA - CHI E NUOVO MINISTRO DELLA Difesa M5S/ "Governo assicurerà forze armate efficaci" : ELISABETTA TRENTA, chi è il NUOVO MINISTRO DELLA DIFESA M5s: analista ed esperta del mondo militare, scelta da Di Maio e confermata da Salvini. Missioni Esercito in Libia e Libano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:46:00 GMT)