Di Maio | ' I fondi della Lega? Rigurda i diamanti e lauree in Albania di Bossi Nessun

Lavoro : Di Maio sblocca fondi ministeriali per centri impiego - ok a 280 mln : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha annunciato durante l’incontro con gli assessori regionali lo sblocco immediato dei fondi ministeriali per i ‘centri per l’impiego’. Saranno trasferite le risorse del residuo 2017 (45.000.000 euro) e del 2018 (235.000.000 euro). Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.“Un chiaro segnale per dimostrare ...

Fondi Lega - Anm vs Salvini : "incostituzionale appello a Colle"/ Sequestro conti : Di Maio - "rimborsi di Bossi" : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: 'incostituzionale appello a Colle e Mattarella'. Ultime notizie su Sequestro conti: Di Maio 'rimborsi di Bossi'.

Fondi Lega - Di Maio : “Nessun imbarazzo - riguarda lo scandalo di Bossi e del suo cerchio magico” : “Noi abbiamo sottoscritto un contratto di governo con la Lega e ci siamo dati degli obiettivi tra cui la legge anticorruzione. Mi sembra di aver capito che la sentenza che riguarda i 50 milioni della Lega sia immediatamente esecutiva per cui ora dovrebbe essere in grado di trovare i soldi. Il tema è che, stando a quello che dice Salvini, questi soldi non sono nelle casse della Lega perché sono stati spesi. Questa cosa non mi crea imbarazzo ...

La sentenza sui fondi di Bossi. Salvini : 'Attacco alla democrazia'. Di Maio : 'Dev'essere rispettata' : Il leader del Carroccio chiede un incontro al presidente della Repubblica Mattarella. 'Toni inaccettabili' replica il Consiglio superiore della magistratura -

Vicenda fondi Lega - Di Maio : 'Una sentenza è una sentenza' : 'É una sentenza che non mi crea nessun imbarazzo '. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio sulla Vicenda dei fondi della Lega. 'N on riguarda la Lega di Salvini ma quella di Bossi e del suo ...

Migranti - monta l'irritazione italiana. Di Maio : tagli dei fondi al bilancio Ue : 'Se i Paesi che hanno firmato il documento al Consiglio europeo dovessero smentire quel documento, forse dovremmo rivedere i 20 miliardi di euro che diamo ogni anno all'Unione Europea'. Lo ha detto il ...

Di Maio : «Chi delocalizza dovrà restituire i fondi con interessi del 200%» : «Con la norma sulle delocalizzazioni, vogliamo stabilire un principio: ogni forma di aiuto statale che finisce, di ogni tipo, nelle casse di un'azienda multinazionale che delocalizza o ce li ridai, ...

Luigi Di Maio : “Con una lista - pochi fondi ma tanto amore - Davide batte di nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...

Di Maio : «Abolire le pensioni d’oro. Così troveremo i fondi per le minime» : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo Così alto»

REDDITO DI CITTADINANZA - DI Maio : “8 ORE DI LAVORO GRATIS”/ Regioni insorgono : “Non sottragga fondi assegnati” : REDDITO di CITTADINANZA, Di MAIO: "8 ore di LAVORO gratis a settimana". Il ministro del LAVORO e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:09:00 GMT)

Adesso Di Maio accelera : reddito di cittadinanza in 2018 usando i fondi Ue : Già ieri lo aveva annunciato Davide Tripiedi, vice presidente della Commissione Lavoro della Camera: 'Pronti a cambiare il Paese cominciando subito dal mondo del lavoro. I primi due obbiettivi sono ...

Di Maio : per debiti P.A. intervento Cdp per sblocco fondi : Roma, 20 giu. , askanews, Per risolvere il problema dei debiti della P.A. verso le aziende private il governo studia un intervento della Cassa Depositi e Prestiti mirato a 'sbloccare i fondi ...