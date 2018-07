Di Maio difende Salvini : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Non penso che sia stato chiesto al presidente delle Repubblica di pronunciarsi su una sentenza, un leader politico chiede un incontro al capo dello Stato e poi il capo dello Stato valuta”. Lo dice Luigi Di Maio, intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7, tornando a parlare della , dopo la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega.Per Di Maio “si sta giocando a mettere ...

Di Maio difende Salvini : "Noi abbiamo fatto il decreto dignità e loro ce lo appoggiano, loro la politica sui migranti e noi lo appoggiamo, perché sta nel contratto di governo", aggiunge ancora il vicepremier. "Sono d'accordo ...

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Boeri a Salvini : «I migranti servono - dati parlano da soli» Di Maio lo difende : il video : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

BOERI VS SALVINI : “PER PENSIONI SERVONO IMMIGRATI”/ Di Maio difende il Presidente - Cgil boccia l’Inps : Da Tito BOERI e dall’Inps arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma SALVINI replica: "Fa politica, vive su Marte"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Scontro Salvini-Boeri - ma Di Maio difende il presidente dell'Inps : Roma, 4 lug., askanews, - E' ormai Scontro aperto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell'Inps, Tito Boeri. Dopo l'attacco del ministro dell'Interno al numero uno dell'istituto di ...

Scontro Salvini-Boeri - ma Di Maio difende il presidente dell'Inps - : Roma, 4 lug., askanews, - E' ormai Scontro aperto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell'Inps, Tito Boeri. Dopo l'attacco del ministro dell'Interno al numero uno dell'istituto di ...

Boeri replica a Salvini : «Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Boeri replica Salvini : “Migranti servono Dati parlano da soli”. Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

"Problema di coperture? Tutte leggende". Di Maio difende il suo decreto dignità : "Il testo è pronto" : "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". Al Festival del Lavoro di Milano, Luigi Di Maio respinge le critiche sullo slittamento del decreto dignità e rivendica: "Vedo - ha sottolineato - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari ...

Di Maio come Trump - sfida all’Europa «Deve difendere di più il Made in Italy» : Il flirt di Conte con la Casa Bianca punta a creare un’alleanza per aiutare le piccole imprese che vivono di export

Di Maio imita Trump per sfidare l’Ue «Deve difendere di più il Made in Italy» : Il flirt di Conte con la Casa Bianca punta a creare un’alleanza per aiutare le piccole imprese che vivono di export

Di Maio imita Trump per sfidare l’Europa : “Deve difendere di più il Made in Italy” : Il neoTrumpismo all’italiana ha trovato un nuovo paladino in Luigi Di Maio e il solito obiettivo nell’Ue. «Non ho detto che voglio mettere i dazi, ma non devono essere più un tabù» spiega il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro davanti alla platea di Confartigianato. Ma allora cosa voleva dire? Di Maio precisa meglio le sue intenzioni cos...