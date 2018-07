: #Di Maio: abbasseremo costi contratti - CyberNewsH24 : #Di Maio: abbasseremo costi contratti - TelevideoRai101 : Di Maio: abbasseremo costi contratti -

"Licenzio il Jobs act e poi lavoriamo anche sugli incentivi per abbassare il costo deia tempo indeterminato". L'annuncio è del vicepremier e ministro del Lavoro Dia "L'aria che tira" su La7. Sui voucher,il ministro ha detto che"se rimarranno nel decreto lo deciderà il Parlamento",ma"M5S non concederà alcun tipo di abuso dello strumento del voucher", se ne può ridiscutere solo per agricoltura e turismo. "Ho dato una stretta suia td non per tornare a utilizzarli per ogni cosa"spiega(Di venerdì 6 luglio 2018)