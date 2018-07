Di Francesco | ' Con Ronaldo il campionato è più bello'

Roma - Di Francesco : 'Con Ronaldo alla Juve sarà un campionato più bello' : 'Ronaldo alla Juve? sarà un campionato più bello'. Eusebio Di Francesco si presenta a Villa Stuart per le visite mediche della Roma che comincerà il ritiro domenica 8. Bagno di folla per il tecnico ...

Golf - Francesco Molinari quasi certo di partecipare alla prossima Ryder Cup. I possibili convocati per l’Europa : Francesco Molinari è l’uomo del momento. Un mese fa ha trionfato al BMW PGA Championship, di fatto il Major dello European Tour, poi si è giocato l’Open d’Italia fino all’ultima buca, infine ha vinto il suo primo torneo sul PGA Tour aggiudicandosi il Quicken Loans National. Chicco ha raggiunto la piena maturità: ha assorbito il passaggio al circuito americano negli anni, trovando il modo per far coincidere gli impegni e ...

Roma - i convocati di Di Francesco per il ritiro non c è Bruno Peres : Roma - Mentre è quasi tutto pronto per il passaggio di Bruno Peres al San Paolo , il giocatore non è nemmeno nella lista dei convocati di Di Francesco per il ritiro di Trigoria che partirà domenica ...

Francesco Storace si congeda dal Giornale d’Italia : Francesco Storace non è più il direttore de Il Giornale d’Italia. E’ lui stesso a dare la notizia con un post su Facebook dove ringrazia i suoi lettori. La crisi dell’editoria fa sentire i suoi morsi ovunque, con le maggiori testate alla ricerca di nuove strategie volte alla diffusione delle notizie. Anche il Secolo d’Italia […] L'articolo Francesco Storace si congeda dal Giornale d’Italia proviene da ...

Roma - Di Francesco : "Radja? Scelta condivisa - bene che si parli di Ronaldo" : Nainggolan all'Inter come 'Scelta condivisa'. Lo scudetto dove 'dare fastidio a chi ci ha preceduto'. Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: 'Già solo che se ne parli può fare bene al movimento'. E ...

Monsignor Francesco Cacucci. Questa preghiera con il Papa a Bari è ecumenismo di popolo : Mai prima una dichiarazione così esplicita dal mondo ortodosso greco. Il popolo di Bari lo ha accolto con un calore senza pari. Il giorno dopo Papa Francesco mi ha telefonato e, scherzando, mi ha ...

Francesco Monte e la folle notte con la finalista di Veline a Ibiza : ROMA ? Si continua a parlare di Francesco Monte e la sua ex Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sull?Isola dei Famosi, dove l?ex tronista è stato protagonista del...

Omicidio Nadia Orlando : chiesti 30 anni per Francesco Mazzega/ Uccise la fidanzata e vagò con il corpo in auto : Omicidio Nadia Orlando: pm ha chiesto 30 anni di reclusione per Francesco Mazzega, l'assassino reo confesso della 21enne. vagò per ore con il suo cadavere in auto prima di costituirsi.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Chi è la nuova (presunta) fidanzata di Francesco Monte? Ana Moya Calzado ad Ibiza con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Ana Moya Calzado potrebbe essere la nuova fidanzata di Francesco Monte: i due avvistati insieme in un locale di Ibiza, l’ex di Cecilia Rodriguez ha una nuova fiamma? La storia con Paola Di Benedetto è finita ancor prima di decollare, ma Francesco Monte potrebbe aver trovato a distanza di pochi mesi un’altra sensuale e bellissima fidanzata. Lei è Ana Moya Calzado, modella, influencer ed ex finalista di Veline. La meravigliosa ...

Francesco Monte - baci e coccole con la nuova fiamma : flirt o amore? : Il periodo di singletudine sembra essere finito per Francesco Monte che, dopo la breve storia con Paola Di...

Soverato : il 16 luglio concerto di Max Pezzali - Francesco Renga e Nek : ... Francesco Renga e Nek E' praticamente iniziato il conto alla rovescia per l'apertura dell'edizione 2018 della Summer Arena, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di ...

Francesco Monte : baci e coccole ad Ibiza con Ana Moya : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, nella rubrica 'Chicche di gossip', ha svelato succose novità su uno dei protagonisti dell'ultima stagione gossippara ovvero Francesco Monte. IL magazine diretto da Alfonso Signorini ha rivelato, per la prima volta, un dettaglio molto importante sulla sua vita sentimentale dopo l'addio di Cecilia Rodriguez e la fine della frequentzione con Paola Di Benedetto. Si legge:prosegui la ...

Francesco Monte fidanzato? Con Anna Moya esplode la passione ad Ibiza : Dopo la delusione avuta da Cecilia Rodriguez e l'amore mai decollato con Paola Di Benedetto, al fianco di Francesco Monte spunta la bella Anna Moya ed esplode la passione ad Ibiza(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Francesco Monte - scoppia la passione con Ana Moya : baci e coccole a Ibiza : Francesco Monte, è Ana Moya la nuova fiamma dell’ex tronista? Momento di passione a Ibiza con la modella Da diverso tempo si mormorava ormai di una forte passione scoppiata a Ibiza tra Francesco Monte e una misteriosa modella. Dell’identità di quest’ultima, però, nulla era stato detto e scritto fino ad oggi. A svelare il mistero, […] L'articolo Francesco Monte, scoppia la passione con Ana Moya: baci e coccole a Ibiza ...