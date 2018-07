Dell' Utri lascerà il carcere | pena differita per motivi di salute

Marcello Dell'Utri ai domiciliari : differita la pena per motivi di salute : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri. La decisione del Tribunale di comporta la concessione degli arresti domiciliari.

Stato-mafia - da Andreotti a Dell’Utri fino alla Trattativa : il saggio-bussola del giornalista Grassi : Fare chiarezza sulla Trattativa Stato-mafia, con l’obiettivo di sciogliere i nodi di una stagione politica, quella del passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, su cui si è scritto tutto e il contrario di tutto. Come bussola, sempre presente, il filo che lega i rapporti tra le istituzioni e la criminalità organizzato e che è emerso da sentenze definitive in Cassazione. Venticinque anni di indagini e processi, che hanno col tempo ...

Uncharted : l'autrice Della serie avrebbe diverse idee per continuare le avventure di Nathan : Amy Hennig è l'autrice di Uncharted e in occasione di un'intervista al Gamelab di Barcellona ha parlato della sua carriera e, naturalmente, anche di Unacharted riporta VG247.La Henning sembra proprio non aver esaurito ispirazione ed idee, essa ha infatti dichiarato di avere diversi modi in mente per continuare le avventure di Nathan Drake."Ho lavorato su Uncharted 4 per due anni, occupandomi dei fondamenti della storia. L'utopia pirata è venuta ...

Autosvezzamento o alimentazione controllata? L'ideale sarebbe una via di mezzo. Il Parere Della nutrizionista Margherita Caroli ma ... : La scienza della nutrizione compie continui progressi e non è corretto ignorare le ricerche che mettono in luce gli specifici bisogni dell'infante." Se pensiamo che un bambino su tre, in Italia, è ...