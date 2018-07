Delivery Man | trailer trama e curiosità della commedia con Vince Vaughn

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 luglio 2018) Domenica 8 luglio alle 21.15 su Rai3 va in onda il filmMan, per la regia di Ken Scott, interpretato da, Chris Pratt, Cobie Smulders, Britt Robertson.ManManDavid Wozniak è un uomo adulto che non ha mai voluto realmente delle responsabilità. Per questa ragione rischia di perdere la sua ragazza che vorrebbe avere una famiglia. A ricordargli che è ormai un uomo grande ci pensa la banca del seme che per un errore ha per troppe volte usato il suo contributo ed ora David, che dietro lo pseudonimo “Starbuck” aveva donato il suo sperma in una clinica 20 anni prima, si trova 533 figli a cui pensare. Deve decidere cosa fare quando 142 di loro intentano una querela per poter rivelare la sua identità.Man cast David Wozniak è interpretato da, che ha debuttato nel 1991 con un piccolo ruolo nel film Giorni di ...