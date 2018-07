Definita la squadra | il sindaco Calisse traccia il programma e annuncia i primi interventi

Salto con gli sci - Rigoni nuovo direttore tecnico : Definita la squadra per la stagione 2018/2019 : La composizione delle squadre per la stagione 2018/19. Federico Rigoni nuovo direttore tecnico, confermati Kruczek e Zwitter Con delibera del Presidente n° 13 dell’11 giugno 2018 è stata varata la composizione delle Nazionali maschili e femminili di Salto con gli sci per la stagione agonistica 2018/2019. Numerose le novità, a cominciare dal nuovo direttore tecnico che sarà Federico Rigoni, classe 1973, veneto, proveniente da una famiglia ...