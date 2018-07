Decreto dignità | Gelmini FI | “Oscurantista e anti-impresa Ci sono tanti slogan ma

Perché il Decreto dignità è un déjà vu : 'Il decreto è percepito come uno strappo all'indietro, in un momento in cui le imprese affrontano la sfida delle nuove tecnologie e dei cambiamenti organizzativi in un'economia globalizzata. Non se ...

Perché il Decreto dignità è un déjà vu : Roma. La prima domanda per Maurizio Sacconi, già ministro del Lavoro, più volte senatore, funzionario presso l’Organizzazione internazionale del lavoro, è la seguente: l’impiego part-time di una mamma o quello stagionale di un raccoglitore sono da considerarsi mestieri indegni? "Certamente no. Va ri

Decreto dignità - la Lega in Veneto contro Di Maio : "Blocca le assunzioni" : Lega e MoVimento 5 Stelle vanno d'amore e d'accordo sul Decreto dignità? Forse davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti, o almeno ci provano.Ma sul territorio le esigenze dei due partiti - e, logica premessa, quelle dei rispettivi bacini elettorali - sono assai differenti. Testimone ne è il segretario del Carroccio in Veneto, Antonio "Toni" Da Re, che in un'intervista al Corriere della Sera esterna tutte le proprie perplessità sul ...

Di Maio difende il Decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “Decreto Legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

Se non si abbatte il costo del lavoro per le imprese il Decreto dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Friuli - le imprese contro il governo : "Bocciamo il Decreto dignità" : 'Se lo scopo è quello di favorire l' occupazione , non ci siamo. Anzi, il rischio è di ottenere l'effetto opposto'. Così la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha commentato le ...

Lega Serie A contro il Decreto dignità : ecco perché : La Lega Serie A segue "con estrema preoccupazione" l’iter di conversione del “decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende...

Decreto dignità - chiamiamolo "Decreto ipocrisia" : Vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, senza le lotterie nazionali, significa che la lotta alla ludopatia è un pretesto per legislatori moralisti

Dopo polemiche su Decreto dignità Di Maio promette : 'Presto sgravi a imprese' : ''In questo governo ognuno fa la sua parte' assicura il leader Cinquestelle e aggiunge di non sentirsi oscurato da Salvini.Però si moltiplicano le diversità di vedute tra i due vicepremier -

Voucher - perché potrebbero rientrare nel Decreto dignità : A chiedere la loro reintroduzione è un fronte ampio che va dalla Lega a Forza Italia. Contraria invece la Cgil

Decreto dignità - Cgil : “Norme interessanti - ma sul lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil, guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità. Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Sul Decreto Dignità e Boeri si aprono le prime - vere crepe tra M5s e Lega : prime crepe nel governo M5s-Lega. Malgrado la "sintonia" dichiarata dai due 'azionisti', Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e ribadita con forza anche ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poco più di un mese dall'insediamento dell'esecutivo si cominciano a registrare alcune dissonanze tra i due partiti. Due i temi che separano Salvini e Di Maio: le ...