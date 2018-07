Decreto dignità | nuove norme su licenziamenti | precariato e delocalizzazione

Blastingnews

: Il presidente di Confindustria Giovani: “Il decreto Dignità non aiuterà a creare nuovi posti di lavoro”… - LaStampa : Il presidente di Confindustria Giovani: “Il decreto Dignità non aiuterà a creare nuovi posti di lavoro”… - LaStampa : Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “decreto dignità” - fiscoetasse : Annunciate modifiche in Aula sui nuovi contratti a termine del Decreto lavoro e sulla possibile reintroduzione dei… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 'dignita'' VIDEO. Lemisure introdurranno notevoli cambiamenti in tutti gli ambiti del lavoro e riguarderanno sia i lavoratori che le imprese. I nuovi provvedimenti, secondo il programma del Governo, mireranno, in particolar modo, a intervenire positivamente sui contratti a tempo indeterminato, cercando di limitare e contenere, il più possibile, l’utilizzo di quelli a tempo determinato. Una serie di altre misure saranno rivolte aper ie al disincentivo per ladelle imprese.dignita': tutte le novita' per i lavoratori LeVIDEO presenti nel testo appeno approvato dal consiglio dei ministri del ‘dignita'’ hanno lo scopo di ridurre, in particolar modo, il lavoro precario. In relazione a questa volonta', si prevede solo una possibile prima stipula tra ...