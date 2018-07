eurogamer

: Dead Cells sarà disponibile per PS4 e Switch in due ricchissime e bellissime edizioni fisiche. #DeadCells - Eurogamer_it : Dead Cells sarà disponibile per PS4 e Switch in due ricchissime e bellissime edizioni fisiche. #DeadCells - Press_Start_IT : Dead Cells uscirà dall'Accesso Anticipato il 17 Agosto - MinMin_ARMS : RT @NintendoHall: Dead Cells: il titolo è in arrivo il 21 agosto in formato retail su Nintendo Switch -

(Di venerdì 6 luglio 2018)è l'apprezzato Metroidvania indie arrivato su Steam in accesso anticipato nel 2017, e che ora si appresta finalmente ad affrontare una release vera e propria che porterà il gioco anche su PS4, Nintendoe Xbox One ad agosto.In attesa che gli sviluppatori annuncino una data d'uscita più precisa, sono state presentate oggi due preziosissimefisiche del gioco, la Standard Edition e la Signature Edition, disponibili entrambe in sole 2.000 copie per PS4 e Nintendo. La Standard includerà il gioco base e un art book di 20 pagine, mentre la Signature un art book con copertina rigida di 56 pagine, la colonna sonora in due CD, una spilla e un certificato di autenticità numerato, oltre ovviamente al gioco.Per prenotare queste due, che saranno disponibili il 17 e il 21 agosto, vi basterà raggiungere l'indirizzo web di Signature Edition Games dove potrete ...