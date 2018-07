DAZN Italia | Marco Foroni è il nuovo direttore

Diritti tv : Marco Foroni nuovo direttore DAZN Italia : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, annuncia l’arrivo di Marco Foroni nel ruolo di vice president operations, programming and content. Attivo con effetto immediato, il manager sarà basato a Milano, avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di Dazn in Italia e sarà il direttore responsabile della struttura giornalistica dell’offerta ...

DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi la nomina di Veronica Diquattro alla guida del mercato Italiano, l'ultimo entrato nel suo business in rapida crescita. Veronica Diquattro è stata nominata Vicepresidente esecutivo di DAZN, e arriva da Spotify dove è stata Managing Director per l'Europa Meridionale e Orientale,

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Veronica Diquattro è la nuova executive vice president di Dazn Italia. Lo comunica la società, precisando che la manager sarà alla guida del mercato Italiano, ultimo entrato nel suo business in rapida crescita, e riferirà direttamente al ceo di Dazn, James Rushton. Diquattro arriva da Spotify, dove è stata managing director per l'Europa meridionale e orientale e dove aveva la responsabilità di

Perform-Dazn è in pole per i diritti tv della Liga spagnola. Dopo la chiusura di Fox Sports, infatti, i diritti tv del campionato iberico sono rimasti "vacanti": la gara per aggiudarsela vede in vantaggio il gruppo Perform. Come riporta Italia Oggi in un articolo a firma di Claudio Plazzotta, infatti, i rapporti tra Sky e

È ufficiale. Fox Sports Italia chiude. Ecco la nota con la quale sono state confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi.Il 30 giugno 2018 finisce la storia del canale tv Fox Sports in Italia. In questi cinque anni Fox Sports è diventato una piacevole consuetudine per gli appassionati di sport, diventando la casa dei migliori Top Player del calcio internazionale e degli sport americani. Dall'agosto 2013, abbiamo raccontato un'infinità di grandi

James Rushton, ceo di Dazn, ha spiegato la strategia di ingresso nel mondo dei diritti tv del calcio in Italia.