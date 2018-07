: Mentre l’America festeggiava l’Independence Day (e a poche ore dai nuovi dazi incrociati con la Cina) Donald Trump… - VELOSPORT1960 : Mentre l’America festeggiava l’Independence Day (e a poche ore dai nuovi dazi incrociati con la Cina) Donald Trump… - VELOSPORT1960 : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente scoppiata alla mezzanotte americana. Senza tregue dell… -

per 500Mld $doganali per un valore di 500 miliardi di dollari.E' quantoil presidente Usa,, nei confronti della.Lo riportano Reuters e Cnbc.ha parlato dall'Air Force One mentre era diretto in Montana. Oltre aida 34 mld effettivi da oggi,ne vedrete altri da "16 mld tra 2 settimane, poi come sapete ci saranno altri 200mld e dopo altri 200ancora altri 300mld Ok?", ha detto. Intanto Pechino ha reso operative le contromisure da 34 mld di dollari sulle importazioni di beni americani.(Di venerdì 6 luglio 2018)