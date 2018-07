Dazi | già in vigore tariffe di ritorsione cinesi sugli Usa

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con Dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

La FonDazione Carla Fendi premia i fisici Higgs - Englert e Gianotti a Spoleto61 : La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni ...

Marchionne appoggia Trump sulla questione Dazi auto : ha poi aggiunto che ' non sono la fine del mondo '. L'unica accortezza sarebbe però quella di non esagerare troppo con la risposta . Pur ammettendo che la Germania sia stata sino ad oggi la maggior ...

Ue : Dazi auto danneggiano Usa e legami con alleati : I dazi americani sulle importazioni di auto europee "danneggiano il commercio, la crescita e l'occupazione negli Usa", con un "impatto negativo di 13-14 miliardi di dollari sul pil Usa" e "i legami ...

Dazi auto - Ue verso rappresaglia da 300 miliardi : "Danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati" : "Le accuse da parte di Washington non hanno legittimità e violano le regole: l'auto americana va benissimo" scrive l'Unione europea. Secondo il Financial times l'ammontare della rappresaglia commerciale europea sarà altissimo: circa 300 miliardi didollari.

Foggia - usavano i soldi della fonDazione De Piccolellis per i loro acquisti : 4 arresti : Foggia - Conti correnti bancari, immobili e tre autovetture per un valore complessivo di 350mila euro sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza a quattro Foggiani. Gli stessi sono ...

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui Dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Stati Uniti contro l'Ue sui Dazi - ha atteggiamento "ipocrita " e "distorto" : I toni degli Stati Uniti nei confronti dei partner commerciali si alzano, alimentando i timori di nuove mosse sul fronte dazi. In un comunicato diffuso ieri sera, il rappresentante Usa al Commercio , ...

Di Maio alla Confartigianato : “Usare i Dazi per proteggerci non vuol dire isolarsi” : Dalla flat tax al reddito di cittadinanza, dai vitalizi da eliminare alle pensioni d’oro, dalla delocalizzazione selvaggia alle imprese. Ospite d’onore dell’assembla di Confartigianato, Luigi Di Maio nel suo intervento ha affrontato tutta una serie di questioni, ribadendo quelli che sono gli obiettivi principali del governo. Con una novità non da poco: il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro per la prima volta ha ...

LA GUARDIA DI FINANZA FESTEGGIA IL 244° ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDaziONE : A completare il quadro operativo descritto, l'attività svolta a tutela dell'economia, laddove il Corpo è impegnato a ricercare e reprimere quei fenomeni illeciti quali, in particolare, il riciclaggio,...

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per guerra commerciale globale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Tornando ai numeri veneti - prosegue il Presidente - nei primi tre mesi del 2018 l’export del made in veneto dei settori a più alta concentrazione di PMI verso gli Usa (Paese verso il quale siamo la regione più esposta in Italia con esportazioni che valgono l’1,76% del v