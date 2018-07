Dazi e cattivi di turno

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ci sono delle fasi nella storia politica ed economica in cui nell'immaginario collettivo si afferma l'idea di un "cattivo" che scombina ordini consolidati e mette a repentaglio equilibri raggiunti con grande fatica.In questi ultimi mesi il sistema del commercio internazionale è scosso dalla posizione di Donald Trump il "cattivo di" che ha rilanciato la politica protezionistica. Gli altri paesi esportano troppo in America (in primo luogo la Cina), si penalizzano le industrie locali e questo comporta un deficit crescente dei conti con l'estero. Rimedio? Rendiamo più costosi i loro prodotti, con l'introduzione di, in primo luogo verso la Cina.Una soluzione semplice e antica, ma adeguata in un mondo dove i paesi commerciavano in modo bilaterale prodotti finiti sostanzialmente realizzati nei singoli Stati. In un mondo complicato la scomposizione di fasi produttive a ...