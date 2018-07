D' Attorre | ' Sinistra | non serve riattaccare i cocci | ora nuovo progetto ecosocialista'

Blastingnews

: RT @mauribechini: #sinistra il parere di D'Attorre sui rapporti fra @pdnetwork e @liberi_uguali - alfredodattorre : RT @mauribechini: #sinistra il parere di D'Attorre sui rapporti fra @pdnetwork e @liberi_uguali - liberi_uguali : RT @mauribechini: #sinistra il parere di D'Attorre sui rapporti fra @pdnetwork e @liberi_uguali - mauribechini : #sinistra il parere di D'Attorre sui rapporti fra @pdnetwork e @liberi_uguali -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Questo venerdì 6 luglio si è svolto a Roma, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, un seminario dal titolo Per trasformare l'opposizione in alternativa. A margine dei lavori BlastingNews ha intervistato in esclusiva Alfredo D', ex parlamentare del PD e poi di Articolo Uno-MDP, ricandidato alle scorse elezioni con Liberi e Uguali VIDEO. Vediamo quello che ci ha detto. D': 'Laè scollegata dai ceti popolari:discussione ampia fuori dai recinti e non' D', si parla negli ultimi giorni della possibilita' di costruire uncentromettendo da parte alcune vecchie divisioni del passato per fare un passo avanti, crede che sia realmente possibile? Innanzitutto servono progetti nuovi e anche nomi nuovi: non si torna al passato con formule ormai seppellite dalla storia. Si tratta di prendere atto che l'intera ...