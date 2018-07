Danni per 1 paziente su 10 durante le cure | allarme dell' Oms

Legale Contrada : "Chiederemo i Danni per l'errore giudiziario" : "E' un processo infinito per Bruno Contrada. Che non è neppure indagato ". Così l'avvocato Stefano Giordano, Legale di Bruno Contrada , l'ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una perquisizione nell'...

Perquisizioni in casa Contrada - richiesta Danni per errore giudiziario - : L'ex poliziotto e dirigente dei servizi segreti ha annunciato, assieme al suo legale, che adirà la Corte europea dei diritti dell'uomo per protestare anche contro le intercettazioni che continua a ...

Perquisizioni in casa Contrada - richiesta Danni per errore giudiziario : Perquisizioni in casa Contrada, richiesta danni per errore giudiziario L'ex poliziotto e dirigente dei servizi segreti ha annunciato, assieme al suo legale, che adirà la Corte europea dei diritti dell'uomo per protestare anche contro le intercettazioni che continua a subire senza essere indagato Parole chiave: ...

Mafia : legale Contrada - chiederemo i Danni per l'errore giudiziario : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Agiremo per la riparazione per l'errore giudiziario subito da Bruno Contrada. Non abbiamo ancora quantificato il danno ma certo ammonta a svariati milioni di euro. E' stata scontata interamente una pena che non doveva essere eseguita". Lo dice l'avvocato Stefano Giorda

Maltempo nell’Astigiano - al lavoro per quantificare i Danni : vento forte - pioggia e grandine sulle colture : Il Maltempo torna a colpire l’Astigiano. Come è accaduto lo scorso anno in questo periodo, la furia del temporale è tornata ad abbattersi violentemente su parte della provincia causando parecchi danni e disagi anche alla viabilità. pioggia, forte vento e in alcune zone anche grandine hanno colpito sia l’area del sud astigiano, dove sono stati registrati danni a colture e a strutture di aziende agricole, sia la zona nord (in prevalenza i comuni ...

I Danni che la direttiva sul copyright farà alle nostre libertà e cosa possiamo fare per contrastarla : ... quella che evidenzia l'impatto negativo della pirateria sui film, è stato diffuso in una pubblicazione di Benedikt Hertz e Kamil Kilja"ski , entrambi membri del team di economia della Commissione ...

Motocross - Mondiale 2018 : occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i Danni : occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in ...

Texas - sfonda vetrina del supermercato con il pick-up : Danni per 500mila dollari : Texas, sfonda vetrina del supermercato con il pick-up: danni per 500mila dollari Il diciannovenne alla guida è stato arrestato poco dopo aver tentato la fuga. Continua a leggere L'articolo Texas, sfonda vetrina del supermercato con il pick-up: danni per 500mila dollari proviene da NewsGo.

Scoperta truffa ai Danni dell'Inps - denunciati 93 falsi braccianti agricoli - illecite indennità per 285mila euro : REGGIO CALABRIA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria volte a tutela della Spesa ...

Roma - Raggi : “Via i sanpietrini da strade ad alta percorrenza. Danni frequenti e costi di manutenzione elevati” : Via i sanpietrini dalle strade ad alta percorrenza della Capitale. La proposta arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Facebook spiega: “I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più ...

Cosenza - Danni permanenti per due gemelle al momento del parto il giudice condanna l’ospedale a un risarcimento di tre milioni : Una vicenda iniziata nel 1995 con un trauma che porta due sorelle gemelle di Bisignano a nascere con una tetraparesi spastica. Dopo venticinque anni la famiglia è stata risarcita dall'Ospedale Civico di Cosenza a seguito della sentenza d'Appello.Continua a leggere

COMPRA UNA FERRARI E SI SCHIANTA ALL'USCITA DAL CONCESSIONARIO/ Video - Danni per 250mila euro : era assicurata? : COMPRA una FERRARI e si SCHIANTA ALL'USCITA dal CONCESSIONARIO. Il Video del clamoroso incidente è virale “Guidarla è magnifico" diceva la proprietaria, poi la perdita (Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Nubifragio a Lanciano - Danni per 1 milione di euro : Chieti - Dopo i danni provocati a Lanciano dal Nubifragio di ieri sera - stimati in un milione di euro, tra pubblico e privato - il sindaco Mario Pupillo, su proposta della funzione tecnica di Protezione Civile del Comune, ingegner Fausto Boccabella, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per l'eccezionale evento meteorologico. Sono state attivate tre funzioni del Coc: tecnica, viabilità, volontariato. Da lunedì si ...

Il Chelsea chiede i Danni a Conte per il caso Diego Costa - un modo per abbassare la buonuscita : Gli avvocati di Roman Abramovich, secondo il 'Daily Star', sono al lavoro per capire se è possibile ridurre la buonuscita di 9 milioni di sterline per l'ex ct azzurro. Il Chelsea vuole capire se c'è ...