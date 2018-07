Da Luchè a Drake | le new entry in classifica Fimi del 6 luglio con Irama sempre al vertice

optimaitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono tre le nuove entrate della top10 delladel 62018, ancora guidata dacon Plume: il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi continua a presidiare la vetta attestandosi al primo posto come il più venduto della settimana che va dal 9 giugno al 5.Più alta newdella settimana è il rappercon l'album Potere, che debutta direttamente al secondo posto facendo retrocedere di una posizione Dejavù di Biondo, altro volto da talent emerso nell'ultima edizione di Amici tra mille polemiche sul suo talento.Non debutta sul podio ma solo in quarta posizione Scorpion di, che l'album più ascoltato della settimana su Spotify a livello mondiale, mentre al quinto posto guadagna quasi 90 posizioni con un'incredibile scalata Appetite for Destruction dei Guns n'Roses.Segue la terza newsettimanale, High as Hope di ...