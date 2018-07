Da Fazio a Bignardi la sinistra da salotto firma un manifesto per fermare Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Milano - Matteoal governo continua a produrre gravi reazioni isteriche a. Di solito la patologia si manifesta con vari sintomi riconoscibili, uno dei più frequenti è la raccolta di firme tramite appello alla coscienza civile, perché "chi tace è complice" (scrivono così, seriamente). Lo aveva già fatto nei giorni scorsi Repubblica, quotidiano con una lunga tradizione nel settore, lo ripropone adesso un periodico di nicchia che si chiama Rolling Stone.Probabilmente un'iniziativa del marketing per far guadagnare qualche centimetro di visibilità alla sconosciuta testata diretta da Massimo Coppola. Chi è costui? È un tuttologo musicofilo salernitano, con look sgualcito da esistenzialista de, noto per numerosi insuccessi editoriali, che l'ex direttore generale della Rai renziana, l'altrettanto disastroso Antonio Campo Dall'Orto, chiamò in Rai a suon di 200mila euro ...