Cristina Cattafesta | libera l’attivista bloccata in Turchia per undici giorni La

Libera l’attivista bloccata in Turchia per undici giorni. La Farnesina : “Cristina Cattafesta è stata rilasciata” : Cristina Cattafesta, l’attivista milanese di 62 anni bloccata in Turchia dallo scorso 24 giugno, è stata rilasciata ed è ripartita per l’Italia. A renderlo noto è stata la Farnesina, che “accoglie con grande soddisfazione la notizia”. La donna, che si era recata nel Kurdistan turco come osservatrice internazionale, era stata fermata per un controllo. Le autorità locali avevano disposto il suo trasferimento per alcuni ...