Cristiano Ronaldo tratta con Facebook per una serie tv sulla sua vita

Cosa c'è di nuovo sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Raccontato dai giornalisti più autorevoli e informati, in mezzo a molte indiscrezioni confuse e poco verificabili

Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?

Cristiano Ronaldo alla Juventus ha causato reazioni di diverso genere, tra queste anche l'impennarsi del titolo bianconero in borsa "Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all'eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...

Juventus - Di Marzio : 'Cristiano Ronaldo sempre più vicino ai bianconeri' : Ore caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo - Juve. I tifosi bianconeri sono in trepidante attesa di notizie ufficiali. Al momento la dirigenza della Juventus è in Italia e sta attendendo notizie dalla Spagna e, in particolare, da Jorge Mendes, procuratore di CR7. Il portoghese avrebbe ormai scelto di approdare nel club campione d'Italia, ma Marotta deve ancora trovare un accordo definitivo con il Real Madrid. La Juve sarebbe pronta a versare ...

Cristiano Ronaldo - è psicosi collettiva fra i tifosi : TORINO - ' Arriva oggi ', ' no viene domani '. E' psicosi Cristiano Ronaldo tra i tifosi della Juventus , ormai certi dell'arrivo a Torino del portoghese. Sono tante le voci che si rincorrono sotto la ...

Mercato : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Siamo oramai agli ultimi dettagli : Photo by Francois Nel/Getty Images© scelta da SuperNews , Prepariamoci all'arrivo in pompa magna di Cristiano Ronaldo alla Juventus . Il rumours di Mercato, balzato agli onori della cronaca ad inizio settimana si sta gradualmente concretizzando. Sia a Madrid che a Torino , per ragioni diverse, vi è fermento e trepidazione. Nella Capitale spagnola si apprestano a dire addio all'...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?

Cristiano Ronaldo-Juventus - accordo totale : tutti i dettagli del colpo del secolo! : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: manca solo l’ok del Real Madrid , tutti i dettagli I tifosi bianconeri scalpitano: l’attesa sta iniziando a diventare fastidiosa per i fan della Juventus per la trattativa che riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel club torinese. Sembra però che manchi davvero poco per l’ufficialità: Mendes, l’agente dell’attaccante portoghese sta lavorando per ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - le ultime news di Sky Sport : segnali positivi da Madrid : Cristiano Ronaldo-Juventus, l'operazione va avanti e il portoghese si avvicina sempre di più ai bianconeri. Marotta e Paratici continuano a captare segnali positivi dalla Spagna, i contatti con Jorge ...