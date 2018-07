Cristiano Ronaldo protagonista di una serie per… Facebook?

Calciomercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

Ecco 10 cause che possono provocare la tachicardia - l’aritmia che stava per stroncare la carriera di Cristiano Ronaldo : La carriera calcistica di Cristiano Ronaldo stava per finire ancora prima di nascere. All’età di 15 anni, l’asso portoghese, infatti, ha subito un intervento chirurgico al cuore per correggere il battito irregolare. Secondo quanto riferito dalla madre, “il suo cuore batteva forte quando non correva” e i medici “hanno usato una specie di laser per cauterizzare la fonte del problema”. Si tratta di un problema che non è insolito riscontrare negli ...

