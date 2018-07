Cristiano Ronaldo diventa una docu-serie? Facebook corteggia il calciatore portoghese

Juventus - Cristiano Ronaldo ed… altri 10 : ecco cosa ha in mente Allegri - la posizione del portoghese - il pupillo ed il jolly che può sorprendere tutti : Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero sta aspettando un segnale da parte dell’agente Jorge Mendes per definire l’operazione Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ed il portoghese hanno già trovato l’accordo sulla base di un quadriennale a 30 milioni di euro a stagione, CR7 ha comunicato ufficialmente al Real Madrid di voler lasciare il club e trasferirsi in Italia, alla Juventus. L’ultimo ...

Juventus - allarme Fair Play finanziario : solo così i bianconeri possono ‘permettersi’ Cristiano Ronaldo : La Juventus sta per definire l’operazione Cristiano Ronaldo, il club bianconero sempre più vicino al colpo del secolo, si tratta di un’operazione pesantissima dal punto di vista economico. Un affare da 400 milioni complessivi, che va accompagnato da alcune cessioni illustri per far quadrare i conti. Alcune plusvalenze sono già state piazzate, ad esempio la cessione di Mandragora per 20 milioni di euro, altre invece arriveranno ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sempre più vicino : chiuse le scommesse : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrerebbe sempre più vicino. I bookmakers ormai danno per fatto l'acquisto e hanno deciso di chiudere le scommesse. Cristiano Ronaldo ha dovuto dire ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la trattativa - Agnelli - 28 telefonate per convincerlo : L'"affare del secolo" sta prendendo corpo, ma non è facile come sembra. Lo United prova a inserirsi. Dalla Spagna: Marotta non è convinto

Cristiano Ronaldo alla Juve ammazza l’entusiasmo delle rivali : dall’euforia di Napoli ed Inter - al “lutto” di questi giorni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare che potrebbe avere un clamoroso contraccolpo sulle rivali per lo scudetto in Serie A Le novità di calciomercato che arrivano dal fronte Cristiano Ronaldo, hanno cambiato decisamente l’umore del calciomercato italiano. Dapprima la Juventus si è sentita quasi sopraffatta dai colpi delle squadre concorrenti, con i tifosi rivali pronti allo “sfottò” nei confronti di quelli ...

Le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus : Quelle che arrivano dai giornalisti più autorevoli, in mezzo alle decine di indiscrezioni confuse e poco affidabili che stanno uscendo nelle ultime ore The post Le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie : ingaggio da 40 milioni di euro annui con i bonus : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Marca : "Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Agnelli". Il portoghese Record : "Si sono sentiti 28 volte" : Questione di giorni, forse ore. Cristiano Ronaldo - Juventus, il matrimonio sembra sempre più probabile. Almeno a leggere i quotidiani spagnoli, Marca e As su tutti, che danno per certo l'accordo tra il campione portoghese e i bianconeri sull'ingaggio (30 milioni netti per 4 anni). Resta il nodo cartellino: la Juve vorrebbe "limitarsi" a pagare la clausola di 100 milioni di euro. Una clausola "non vincolante", per cui il presidente del ...

Una docu-serie su Cristiano Ronaldo - dal Real Madrid alla Juve e Facebook per un altro compenso milionario : In attesa di conoscere il suo destino con la Juventus, Facebook Watch produrrà una docu-serie su Cristina Ronaldo. Si tratterebbe di una sorta di Reality show, stando a ciò che scrive Variety, il primo a lanciare l'esclusiva, basato sullo stesso modello narrativo del quaterback Tom Brady. In sostanza, in tredici episodi, il calciatore portoghese dovrà sedersi davanti la telecamera e raccontare la sua vita. A cominciare dalla sua scelta di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - allarme Fair Play Finanziario : cessioni illustri per non fare la fine del Milan… : Cristiano Ronaldo-Juventus, affare caldissimo in queste ore con il fenomeno portoghese che potrebbe vestire bianconero… occhio però alle finanze Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa del secolo sta entusiasmando i tifosi bianconeri ed anche gli appassionati di calcio super partes, un po’ meno i rivali che tremano al solo pensiero di vedersi di fronte CR7. La Juventus deve però fare attenzione alle questioni economiche ...

“Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui : Variety, un sito sempre molto informato su cinema, serie e tv, ha scritto che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui, da pubblicare su Facebook Watch, una piattaforma per vedere programmi originali in streaming o registrati The post “Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marca : "Ha dato la parola ad Agnelli" : Attesa l'ufficialità di CR7 a Torino. Ma nella trattativa, secondo la stampa britannica, sta cercando di inserirsi il Manchester United. Invece i media iberici sono sicuri: è fatta

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)