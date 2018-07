CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS Ultime notizie | c’è la quota per il primo gol in Serie A

Juventus - CRISTIANO RONALDO a un passo. La prova : la risposta di Marotta alla Consob : In attesa del sì, Cristiano Ronaldo fa fare già il botto alla Juventus in Borsa. Le azioni della società bianconera, vicinissima all'acquisto del 33enne campionissimo del Real Madrid sono schizzate ...

CRISTIANO RONALDO tratta con Facebook per una serie sulla sua vita : Cristiano Ronaldo è la persona più cercata su Google, e anche su Facebook. Una psicosi totale sul suo futuro: verrà in Italia? A Torino nella Juve? Il web si interroga, sui social impazzano gli ...

CRISTIANO RONALDO - Tutte le auto di CR7 - FOTO GALLERY : Sebbene il suo Portogallo sia stato eliminato anzitempo da Russia 2018, il tre volte Pallone dOro Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé a Mondiali ancora in corso. Da diversi giorni, voci di mercato sempre più insistenti lo darebbero molto vicino ad un clamoroso trasferimento alla Juventus, con numeri da capogiro: oltre 100 milioni di euro per il suo cartellino e circa 30 per il suo ingaggio annuale. Lo sognano gli juventini e, forse, ...

CRISTIANO RONALDO : per dimenticare le “sfortunate” vacanze ad Ibiza il campione portoghese sceglierà la Sardegna? [FOTO] : Dopo la pessima esperienza vissuta la scorsa estate ad Ibiza su uno yacht il campione portoghese potrebbe navigare le acque cristalline della Costa Smeralda Lo scorso anno Cristiano Ronaldo visse una brutta esperienza mentre si trovava in vacanza su uno yacht a largo dell’isola di Formentera, vicino ad Ibiza (Spagna). Il fuoriclasse portoghese e la sua famiglia furono letteralmente “abbordati” dalla polizia tributaria spagnola che volle ...

ASPETTANDO CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ 1. No - il vero fenomeno era quello dell'Inter : Esistono diversi tipi di RONALDO. quello che potrebbe arrivare a svernare ALLA Juve, dice ALFREDO MARIOTTI, mira a illudere i tifosi di poter aspirare ALLA conquista della Champions

Cosa c’è di nuovo sul trasferimento di CRISTIANO RONALDO alla Juventus : Raccontato dai giornalisti più autorevoli e informati, in mezzo a molte indiscrezioni confuse e poco verificabili The post Cosa c’è di nuovo sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

CRISTIANO RONALDO alla Juventus/ Ultime notizie - club replica a pressing Consob : valutiamo diverse opportunità : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:40:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO alla Juventus scatena il caos : il comunicato del club! : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha causato reazioni di diverso genere, tra queste anche l’impennarsi del titolo bianconero in borsa “Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata ...

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'interroga sul futuro di CRISTIANO Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...

Calciomercato Juventus - CRISTIANO RONALDO non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...

Juventus - Di Marzio : 'CRISTIANO RONALDO sempre più vicino ai bianconeri' : Ore caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo - Juve. I tifosi bianconeri sono in trepidante attesa di notizie ufficiali. Al momento la dirigenza della Juventus è in Italia e sta attendendo notizie dalla Spagna e, in particolare, da Jorge Mendes, procuratore di CR7. Il portoghese avrebbe ormai scelto di approdare nel club campione d'Italia, ma Marotta deve ancora trovare un accordo definitivo con il Real Madrid. La Juve sarebbe pronta a versare ...

CRISTIANO RONALDO - è psicosi collettiva fra i tifosi : TORINO - ' Arriva oggi ', ' no viene domani '. E' psicosi Cristiano Ronaldo tra i tifosi della Juventus , ormai certi dell'arrivo a Torino del portoghese. Sono tante le voci che si rincorrono sotto la ...

Statue - quadri e murales : l'icona di CRISTIANO RONALDO in giro per il mondo : Dai murales nelle favelas di Rio alle Statue in Portogallo, il volto di Cristiano Ronaldo è diventato nel corso degli anni un'icona rappresentata in tutto il mondo e in tutte le forme d'arte. Ecco una carrellata delle opere dedicate al portoghese