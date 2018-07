Cristiano Ronaldo alla Juve | Marca | Ha dato la parola ad Agnelli

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - è Juve : 'Ad Andrea Agnelli ha detto che...'. Bomba dalla Spagna - i bianconeri possono esultare : Sempre più Cristiano Ronaldo . Sempre più Juventus . La chiusura ora è vicinissima: da Londra assicurano che la firma sarebbe arrivata già due giorni fa e che mancherebbero solo 'dettagli ...

Cristiano Ronaldo e i motivi (veri) dell’addio al Real Madrid : Nessuno può mettere Cristiano Ronaldo in un angolo. O meglio, nessuno può permettersi di mandarlo in pensione contro la sua volontà. Da Dirty Dancing al Santiago Bernabeu il passo è breve: il ballo tra il fenomeno portoghese e il Real Madrid , infatti, sembra ormai giunto all’ultimo casqué. Quella coppia, che all’apparenza sembrava così unita, ha improvvisamente sollevato il tappeto sotto il quale – negli ultimi anni – aveva ...

Cristiano Ronaldo - il futuro è (anche) su Facebook : Cristiano Ronaldo su Facebook, star di un reality show. Variety, in grande esclusiva, ha rivelato che i piani del fenomeno non sarebbero solo calcistici. Stando al magazine, Cr7 starebbe negoziando con il comparto televisivo del social network per portare online una propria produzione. Un docu-reality in tredici episodi che, per impostazione narrativa, possa ricordare da vicino quello assegnato a Tom Brady. LEGGI ANCHECristiano Ronaldo e la ...

"Cristiano Ronaldo si sente già della Juve". Parola del giornalista che ha scritto la sua biografia : Cristiano Ronaldo e la Juventus ogni ora di più sono sempre più vicini e le conferme arrivano da più parti: dal Portogallo, dalla Spagna, dall'entourage del calciatore, dalla madre dell'asso di Funchal, da Londra e ora anche Guillem Balague, giornalista di SkySports che ha curato anche la sua biografia. Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus per dimostrare a tutti che a 33 anni può ancora fare la differenza e in un campionato del tutto ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - episodio incredibile a Caselle : ecco cosa è successo nelle ultime ore : Continua senza sosta la trattativa di mercato che dovrebbe portare al trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo incredibile episodio che si è verificato all’aeroporto di Caselle, come riporta la ‘rosea’ ai voli privati si è creata folla per l’annunciato arrivo di un aereo privato da Madrid con la stessa sigla di quello usato da Cancelo. E con Mendes a bordo. Quel viaggio è stato poi annullato ...

Da Londra assicurano : "Cristiano Ronaldo-Juventus - affare chiuso due sere fa" : "Il 7 luglio Cristiano Ronaldo arriverà a Torino", è questa la frase rimasta impressa nelle menti dei tifosi della Juventus che non vedono l'ora di abbracciare il fuoriclasse di Funchal. La trattativa lampo condotta dalla dirigenza bianconera ha lasciato tutti di stucco anche perché questa manovra azzardata sul mercato pone la Juventus in una condizione di forza considerevole agli occhi delle altre big europee. Mancano ancora dei dettagli per ...

Le promesse dei fan se arriva Cristiano Ronaldo alla Juve : 'faccio 3 abbonamenti' : Ormai da giorni non si parla di altro e la notizia sta prendendo sempre più piede sui vari social network e sui vari siti internet che trattano come argomento principale il calcio e i suoi talenti. Stiamo parlando del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo che in questo mondiale in Russia 2018 non è riuscito a far trionfare la sua squadra. Subito dopo la sua esperienza in Russia è uscita una notizia che ha completamente stravolto i tifosi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Dagospia : 'È fatta - la firma due sere fa' : Come sempre a Dagospia bastano poche righe per sganciare una sorta di bomba atomica. Si parla del caso del giorno, del trasferimento dell'anno, e forse anche qualcosa in più,: quello di Cristiano ...

Quelle che arrivano dai giornalisti più affidabili, selezionate tra le decine che stanno uscendo nelle ultime ore

Cristiano Ronaldo-Juve - la ricostruzione di Gianluca Di Marzio : Un'operazione clamorosa, per quello che potrebbe diventare il colpo di calciomercato del secolo: Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus , le possibilità sono sempre più concrete. Ma quali ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : la chiave è Jorge Mendes : E' Jorge Mendes la chiave di tutto. Lo è sempre stato e lo sarà fino alla fine. E' lui che ha proposto lo sbarco di CR7 alla Juventus a determinate cifre. I famosi 100 milioni dell'accordo, non della ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - la ricostruzione di Gianluca Di Marzio : Un'operazione clamorosa, per quello che potrebbe diventare il colpo di calciomercato del secolo: Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus , le possibilità sono sempre più concrete. Ma quali ...