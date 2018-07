CR7 | la Juve alla Consob | Valutiamo opportunità di mercato

La Consob chiede lumi su CR7 - la Juve : «Valutiamo opportunità di mercato» : L'authority ha chiesto chiarimenti dopo le indiscrezioni sull'arrivo di Ronaldo a Torino. Il club: «In caso di perfezionamento forniremo adeguata informativa nei termini di legge» L'articolo La Consob chiede lumi su CR7, la Juve: «Valutiamo opportunità di mercato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato Juve : CR7 forse ad un passo - a breve la possibile chiusura dell'affare : Il calcioMercato estivo della Juventus è entrato nel vivo. Dopo l'arrivo a Vinovo di Emre Can e quello di Cancelo, la società bianconera sembra pronta a chiudere il colpo del secondo portando Cristiano Ronaldo in bianconero. Il cinque volte pallone d'oro ha disputato 292 partite ne La Liga segnando 311 gol con la maglia del Real Madrid, squadra con la quale dal Gennaio di quest'anno è in rotta di collisione. Ieri pomeriggio a dare ottimismo al ...

Juventus - domani l’annuncio di CR7? Già pronte le maglie -FOTO- : ANNUNCIO DI CR7- Continuano ad incalzare le notizie su Cristiano Ronaldo in bianconero. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad ufficializzare il colpo del secolo già domani. Non una data a caso. 7/7, un marchio di fabbrica che potrebbe essere presentato ai tifosi già nella giornata di domani. SPUNTANO […] L'articolo Juventus, domani l’annuncio di CR7? Già pronte le maglie ...

Juventus - dall’Inghilterra sono sicuri : lo United piomba su CR7 : United piomba SU CR7- Colpo di scena sul potenziale affare del secolo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Sun”, il Manchester United sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Cristiano Ronaldo. Un affare che potrebbe trovare confere già nelle prossime. Per l’asso portoghese sarebbe un clamoroso […] L'articolo Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: lo ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - 28 telefonate CR7-Agnelli - il portoghese impressionato : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:28:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - CR7 ha dato parola ad Agnelli - domani la presentazione? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:02:00 GMT)

Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 via dai ‘Blancos’ per un grave affronto che favorisce la Juventus : Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 sceglie la Juventus, addio ai Blancos a causa di un mancato rinnovo e dello scarso ‘affetto’ del presidente Perez Nelle ultime ore non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Si è discusso di cifre da versare al Real Madrid, dello stipendio del giocatore, di possibili dinamiche di acquisto e di tanti altri aspetti legati all’operazione. Ma ...

Prima Pagina Gazzetta dello Sport : «CR7 Juve si può fare» - FOTO : Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a tenere banco. Il fenomeno portoghese è in Prima Pagina anche sulla Gazzetta dello Sport

Cristiano Ronaldo-Juventus : soldi - aumenti - gelosie come nasce la frattura tra CR7 e Florentino Perez : da molto tempo che Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non si sopportano più. In particolare, dal pomeriggio dell'1 settembre 2012, quando il calciatore incontrò il presidente del Real Madrid nel suo ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : CR7 ha detto sì - ma non bastano 100 milioni : La Juventus ha fiducia, sente Cristiano Ronaldo ogni giorno più vicino e la strada verso l’affare del secolo sembra davvero in discesa. A Torino i tifosi sono in fibrillazione, mentre il titolo bianconero in Borsa è cresciuto del dieci per cento e gli analisti si sono divertiti a ipotizzare come virtualmente il club si sia già ripagato il costo del cartellino.--Ma proprio su questo punto bisognerà lavorare. A Madrid tira un’aria diversa. ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su CR7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus - nasce l'hashtag per Cristiano Ronaldo : #SeArrivaCR7. Tutte le promesse social : La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. ogni momento che passa fa aumentare la fiducia dei bianconeri, pronti a mettere a segno il colpo del secolo per quanto riguarda il Calciomercato italiano e ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - arriva la conferma di Jorge Mendes : l’agente di CR7 esce allo scoperto! : Intervistato ai microfoni di Record, il procuratore di Jorge Mendes ha lasciato intendere come Cristiano Ronaldo sia vicino al trasferimento alla Juventus-- Le uniche parole sulla trattativa erano arrivate da Beppe Marotta, che si era trincerato dietro un ‘Non parlo‘ alla domanda su un interessamento della Juventus a Cristiano Ronaldo. Adesso è il turno di Jorge Mendes, il procuratore dell’asso portoghese, che ai microfoni di Record è ...

Cristiano Ronaldo - la Juve ha pronta l'offerta. CR7 conferma : via dal Real Madrid : Ore che passano e fiducia che aumenta, in casa Juventus, relativamente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Al momento la dirigenza bianconera attende soltanto l'ok da Jorge Mendes per la cifra di ...