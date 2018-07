Cosenza | alluvione a Corigliano e Rossano | sequestrati oltre cento immobili

meteoweb.eu

: Alluvione, indagati governatore Oliverio e Occhiuto - NotizieCalabria : Alluvione, indagati governatore Oliverio e Occhiuto - italianaradio1 : Tra gli indagati dell'inchiesta 'Flumen Luto', i cui relativi sequestri di terreni e fabbricati sono stati eseguiti… - SecondoPiano : Alluvione Rossano, indagati anche Oliverio e Occhiuto. -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ed il sindaco di, Mario Occhiuto, sono indagati, nella qualità di ex presidenti della Provincia di, nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, denominata “Flumen Luto”, sull’del 2015 che ha portato ieri all’operazione dei carabinieri forestali nell’ambito della quale sono stati, tra terreni agricoli, manufatti e fabbricati, ubicati in alvei di fiumi e nelle fasce di rispetto delle aree a rischio idrogeologico. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio e Occhiuto – indagati insieme ad altre 193 persone tra amministratori pubblici, dirigenti e tecnici – è di disastro colposo, per non aver ottemperato alla manutenzione dell’alveo e degli argini dei fiumi. Secondo quanto emerso dalle indagini, a ...