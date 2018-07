“Cosa ho fatto al corpo di Loris quando è morto” Le rivelazioni choc e devastanti del

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 luglio 2018) Era il novembre del 2014, tutti ricorderanno le delicatissime fasi del ritrovamento del piccolo Lorys Stival ritrovato a qualche chilometro da casa, senza vita, strangolato e legato ai bordi di un torrente. Il papà di Lorys, Davide, era in viaggio per lavoro quel giorno, nessuno può immaginare il dolore nel ricevere una telefonata che gli preannunciava la morte di suo figlio. Nessuno che non ha perso un figlio, morto ammazzato, può. Davide, a distanza di tempo, è riuscito ad andare avanti, vuole giustizia e vuole vedere la sua ex moglie in galera per tutti e trenta gli anni chiesti e confermati in primo e secondo grado. Ha scritto un libro Davide Stival, “Nel nome di Lorys” si chiama ed è dedicato all’altro figlio (“ho detto a mio figlio che la mamma aveva ucciso Lorys”) e naturalmente al suo piccolo che non c’è più. “E anche quel giorno in obitorio ...