Corea Nord | missione Pompeo a Pyongyang

Le trasformazioni del sistema militare e politico nord Corea no : E certamente sta programmando la trasformazione, generazionale e politica, di tutte le cariche di rilievo della Repubblica Popolare di Corea. No Kwang il Chol, nuovo ministro, lo vedremo questo anche ...

Usa - Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare : Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Continua a leggere L'articolo Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare proviene da NewsGo.

Corea Nord : Giappone abbassa livello allerta anti missile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - Usa : “Continuano ad arricchire l'uranio”/ "Ci stanno ingannando" : 2 strutture per il nucleare? : Corea del Nord , servizi Usa: “Continuano ad arricchire l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:38:00 GMT)

Corea del Nord - servizi Usa : “Continuano ad arricchire l’uranio”/ Kim prosegue in segreto programma nucleare : Corea del Nord , servizi Usa: “Continuano ad arricchire l’uranio” . Kim Jong-un starebbe prosegue ndo in gran segreto il proprio programma nucleare (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:29:00 GMT)

NordCorea - servizi : arricchisce uranio : 9.33 La Corea del Nord sta continuando in segreto ad arricchire l'uranio per produrre armi nucleari. E' quanto si legge sul sito di Nbc, che cita funzionari della Cia e di altri servizi segreti, che hanno chiesto l'anonimato. La notizia smentisce dunque le dichiarazioni del presidente, Trump, che dopo il vertice con il leader Nordcoreano, Kim Jong-un a Singapore, aveva dichiarato che Pyongyang "non costituisce più una minaccia". Per ora la ...