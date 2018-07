Copyright | legge rimandata a settembre

LEGGE Copyright : EUROPARLAMENTO RINVIA IL VOTO A SETTEMBRE/ Bocciati filtri automatici e compenso per i link : LEGGE COPYRIGHT : l' EUROPARLAMENTO RINVIA il VOTO a SETTEMBRE e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Wikipedia "non funziona" : oscurata per protesta contro la legge sul Copyright : Wikipedia oggi "non funziona" in Italia. La direttiva sul copyright in discussione al Parlamento europeo "minaccia la libertà online e crea ostacoli all'accesso alla Rete". Per questo la comunità...