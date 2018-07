Control | il titolo Remedy non sarà open world

eurogamer

(Di venerdì 6 luglio 2018) I ragazzi disono stari sempre portabandiera di un'esperienza legata al gioco in solitario, il tutto condito da buone atmosfere e storie ben scritte, anche, la loro nuova IP non fa eccezione e propone un'esperienza più guidata ma con finali aperti e non lineari.Durante una recente intervista con Gamingbolt, l'head of communications di, Thomas Puha ha parlato di come il giocoambientato in una sola location:"Il gioco non è un, meglio essere chiari su questo. Il gioco è ambientato nella Oldest House, ovvero un ampio ambiente che si trasformerà e vi sorprenderà, forse c'è dell'altro ma devo rimanere sul vago."Read more…