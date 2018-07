: Conti,Mef: consolidamento prosegue - TelevideoRai101 : Conti,Mef: consolidamento prosegue - iomiassicuro : In arrivo il #conto corrente senza spese per pensionati e #famiglie a basso #reddito: un decreto del @MEF_GOV attua… - gpellarin84 : RT @Montecitorio: Ministro #Tria-@MEF_GOV: 'Il Governo si adopererà per ottenere dall'#Europa e da questo Parlamento lo spazio necessario p… -

"La lieve decelerazione in corso, riscontrata anche dai tecnici del Mef, è imputabile all'andamento delle esportazioni e della produzione, come effetto anche dell'imposizione dei dazi Usa. Mentre non è in discussione un allentamento dell'attenzione da parte del governo suldeiche proseguirà". Lo dicono fonti del Mef aggiungendo che un rapporto deficit/Pil a 0,8% per il 2019, comporterebbe un aggiustamento drastico. Ma è prematuro indicare ora l'obiettivo programmatico per settembre(Di venerdì 6 luglio 2018)