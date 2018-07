Consigli per vivere l’estate con car2go

Saldi estivi al via - tutte le date e i Consigli per evitare i raggiri : Per chi voglia rinnovare il guardaroba è il momento giusto. Ritornano i Saldi estivi: l’appuntamento in quasi tutte le città italiane è fissato per il 7 luglio, come al solito il primo sabato del mese. Solo due Regioni hanno scelto di anticipare il fischio d’inizio: la Sicilia al primo 1 luglio, e la Basilicata al 2. --Fanno eccezione le province autonome di Trento (dove i Saldi sono stati liberalizzati e possono effettuarsi tutto l’anno, previo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 luglio : Il Senato fa melina per difendere i suoi vitalizi : “Sentiamo il Consiglio di Stato” : Due velocità vitalizi, ancora un intoppo. Casellati si mette di traverso Alla Camera è scaduto il termine per gli emendamenti. Ma il Senato è in alto mare: adesso sentirà Boeri e il Consiglio di Stato di Luca De Carolis Carroccio al cartoccio di Marco Travaglio Le indagini politiche, i processi politici e le sentenze politiche non esistono, dunque la Lega di Salvini ha torto marcio quando le evoca sull’ordinanza della Cassazione che ha ...

Estate : 5 Consigli per combattere il caldo : caldo e inquinamento possono avere effetti sinergici negativi sulla Salute del respiro. Basti pensare che l’alta temperatura, di per sé, abbatte le performance di un individuo normale mediamente del 20%. Ma tale percentuale aumenta, sino anche a triplicarsi, nei casi di soggetti più fragili: pazienti con malattie respiratorie, cardiopatici o con patologie invalidanti. “Questi, durante i periodi più caldi, si trovano in serie ...

Eritemi - eczemi - nei : dieci Consigli per proteggere la pelle dal sole : Sì alla tintarella, ma senza strafare: con le vacanze alle porte e il primo sole dell’estate i rischi per la pelle e la salute sono sempre in agguato. Eritemi, eczemi e nei...

Caso Loris - il pm chiede la conferma a 30 anni di carcere per la mamma Veronica : Corte in camera di Consiglio : Si è ritirata in camera di consiglio la Corte d'assise d'appello di Catania davanti alla quale è stato celebrato il processo a Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni di reclusione, dal Gup ...

Infezioni in viaggio : i Consigli dei medici per un’estate sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe. E quali le possibilità di contagio in Italia? Per vacanze serene e senza rischi ecco i consigli di...

Il Comune di San Salvo contrattacca : doppio ricorso in Consiglio di Stato per gli orari della musica : ... una turista e l'amministratore di condominio del Villaggio Helios , una serie di appartamenti a ridosso di piazzale Cristoforo Colombo, dove si concentra la gran parte degli spettacoli estivi, e ...

Sostenibilità e libertà di movimento : i migliori Consigli per trascorrere l’estate insieme a car2go : L’arrivo della bella stagione è una perfetta occasione per visitare nuove città oppure per apprezzare qualche angolo nascosto vicino a te. Eventi all’aperto, gite fuoriporta e cene con gli amici: car2go è il mezzo ideale per vivere l’estate italiana all’insegna della Sostenibilità e della libertà di movimento. Attualmente i 2.100 veicoli car2go disponibili tra Milano, Roma, Firenze e Torino sono utilizzati da oltre 492.000 italiani iscritti al ...

Palizzi. Rimborsi gonfiati per 340 mila euro - arrestati il sindaco e due Consiglieri comunali : Le accuse per il primo cittadino del comune in provincia di Reggio Calabria, Arturo Scerbo, sono concussione, abuso d’ufficio e peculato: avrebbe ripetutamente attinto alle casse dell'amministrazione emettendo mandati di pagamento per Rimborsi di spese gonfiati a proprio favore. 25 le persone coinvolte.Continua a leggere

Palizzi - sindaco e due Consiglieri arrestati per concussione e abuso d'ufficio : 'Danno al Comune per 340 mila euro' : Il sindaco di Palizzi , Reggio Calabria , arrestato nell'ambito di un'inchiesta per concussione e abuso d'ufficio insieme ad altre tre persone. È in corso dalle prime ore di stamattina un'operazione ...

Palizzi - sindaco e tre Consiglieri arrestati per concussione e abuso d'ufficio : 'Danno al Comune per 340 mila euro' : Il sindaco di Palizzi , Reggio Calabria , arrestato nell'ambito di un'inchiesta per concussione e abuso d'ufficio insieme ad altre tre persone. È in corso dalle prime ore di stamattina un'operazione ...

Saldi - 10 siti Consigliati dalla redazione di DiLei per lo shopping : Per le amanti dello shopping, l’inizio dei Saldi è uno dei momenti più attesi dell’anno: l’occasione per sbizzarrirsi negli acquisti e potersi finalmente togliere qualche sfizio. Il rovescio della medaglia? I negozi sono pieni di gente, le infervorate clienti colte da raptus da “acquisto compulsivo” provano decine di vestiti… insomma il caos che spesso regna nei punti vendita impedisce di godere del piacere di ...

10 prodotti perfetti per prepararsi alla prova costume (Consigliati dai dietologi) : L'estate è cominciata e come ogni anno si moltiplicano le diete per superare con successo la tanto temuta "prova costume". Ma attenzione ai danni provocati dalle diete fai-da te, molto spesso inutili, se non addirittura dannose per la salute.È facile, infatti, essere indotti in errore dai falsi esperti in materia in cui ci si imbatte continuamente sul web. Ecco perché è necessario affidarsi sempre a esperti, anche per ...