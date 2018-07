Consenso dei ministri | Salvini primo Di Maio crolla

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Lega batte M5S 3-0. Idella Carroccio riscuotono maggiorepopolare rispetto ai colleghi pentastellati e si insediano ai primi tre posti di un monitoraggio sulla fiducia realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company. A guidare la classifica è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteocon un indice di fiducia molto alto, 52. Al secondo posto si piazza il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti con 46,3, mentre chiude il podio Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica Amministrazione, con 45,8.La medaglia di legno se l'aggiudica il ministro dell'Economia (in quota "tecnica") Giovanni Tria con 43,8, seguito al quinto posto da un altro tecnico (però più filo-leghista) come il ministro delle Politiche Comunitarie, Paolo Savona a 40,6. ...