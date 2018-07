huffingtonpost

: HuffPost: Congresso prima delle europee e assemblea entro ottobre 2018, la mediazione dem alla prova dell'Ergife… - MPenikas : HuffPost: Congresso prima delle europee e assemblea entro ottobre 2018, la mediazione dem alla prova dell'Ergife… - LelloForlini : Se il Pd non fa un congresso prima delle Europee rischia di sparire per sempre - luigimichielon : RT @claudiocerasa: Costruire un'alternativa al governo populista oggi non è facile ma diventa impossibile se chi dovrebbe costruire un'alte… -

(Di venerdì 6 luglio 2018)elezioniuna nuovaper avviare il percorso che porterà allerie per l'elezione del segretario probabilmente a febbraio del prossimo anno: è questo il cronoprogramma che verrà prospettato – le modalità tuttavia non sono ancora chiare - domani ai delegati che si riuniranno all'Hotel Ergife di Roma per eleggere, salvo clamorose sorprese, Maurizio Martinaguida del Pd dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Una faticosaraggiunta in una riunione nella sede del partito al Nazareno tra le varie anime dem.La riunione comincia con un Martina demoralizzato, non ci sta a fare il segretario a tempo, quindivigilia dell'nazionale, sembra per qualche ora vacillare l'accordo che pure in questi giorni veniva definito "largo" sull'elezione dell'ex ministro dell'Agricoltura ...