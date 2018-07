Confort a bordo - Tutto ciò che serve per un viaggio comodo

quattroruote

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sulle berline più prestigiose non sono solo sedili ultraevoli e massaggianti e dotazioni tecnologiche di livello superiore a fare la differenza rispetto alle auto più comunemente utilizzate per i tragitti quotidiani casa-lavoro. La dotazione comprende anche dettagli minori, che contribuiscono a rendere più razionale labitacolo e di conseguenza più piacevole la vita a, indipendentemente dai chilometri percorsi e dalla stagione. Ci sono decine di piccoli elementi non sempre indispensabili, ma utili come gli appendiabiti montati nella parte posteriore dei sedili, o le alette parasole allungabili. Sono particolari che molti costruttori realizzano su misura per integrarli al meglio con il design degli interni, che tuttavia sono prodotti anche in varianti universali facilmente reperibili nei negozi specializzati e sopratsul web, con lobiettivo di rendere possibile lupgrade ...