Concorsi in sanità | i candidati raccomandati da Pittella

Nomine e Concorsi nella sanità : arrestato il presidente della Basilicata Pittella Le frasi : «Dobbiamo accontentare tutti» : Pittella, esponente del Pd, è in carica dal 2013. L’accusa: falso e abuso d’ufficio. Notificata un’altra trentina di misure restrittive nell’ambito di un’indagine sul sistema sanitario lucano

Nomine e Concorsi nella sanità : arrestato il governatore Pittella : Terremoto giudiziario alla Regione Basilicata. Il governatore Marcello Pittella, esponente del Partito democratico in carica dal 2013, è finito agli arresti domiciliari. È, infatti, tra le persone coinvolte nella maxi inchiesta condott dalla procura di Matera per questioni connesse a concorsi e Nomine nella sanità lucana anche il direttore generale e la direttrice dell'azienda sanitaria di Matera. Per i trenta finiti in manette si configurano ...

