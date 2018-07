Complicità con il boss dei Casalesi Michele Zagaria | sequestro di beni per 45 milioni per

Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria?/ Gruppo francese sotto accusa : “Complicità in crimini contro umanità” : Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria? Gruppo francese, tra i leader mondiali nella produzione del cemento, sotto accusa: “complicità in crimini contro umanità”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:47:00 GMT)