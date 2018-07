Commercio | Coldiretti | con ripresa incerta evitare aumento Iva

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Con ladei consumi ancoraoccorre scongiurare il previstodell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma lanel commentare i dati sulal dettaglio a maggio dell’Istat, in debolerispetto al mese precedente e allo scorso anno. Ad evidenziare la situazione di stagnazione è il fatto che, sottolinea la, a far registrare il maggiortra tutte le forme distributive sono i discount alimentari che mettono a segno un balzo del 4,7%, fatta eccezione per ilelettronico che continua la sua corsa con un +13,9%.Il pericolo dell’dell’Iva riguarda beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il vino e la birra al 22% che rappresentano componenti importanti ...