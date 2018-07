Commercio | Codacons | aumento vendite maggio illusione ottica

sportfair

: Quest'anno saranno più forti dello scorso anno e saranno meno attrattivi. Ad annunciarlo è il Codacons, attraverso… - UmbriaRadio : Quest'anno saranno più forti dello scorso anno e saranno meno attrattivi. Ad annunciarlo è il Codacons, attraverso… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “L’delleal dettaglio registrato dall’Istat aè ‘una mera’ dovuta al boom dell’inflazione”. Lo afferma il, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat. ‘Il dato sulleal dettaglio è fittizio, poiché alterato dalla ripresa dei prezzi saliti vertiginosamente aper effetto del caro-carburante, specie nel settore alimentare ‘ spiega il presidente Carlo Rienzi ‘ Non a caso i volumi di vendita diminuiscono su base annua del -0,2%, e per i beni non alimentari addirittura del -0,8%”.‘Ma il dato davvero allarmante è quello relativo alla tipologia di negozi: si registra infatti un vero e proprio boom per l’e-commerce, le cuiaumentano del +13,9% su base annua, a discapito dei piccoli negozi per il quali ...