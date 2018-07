Come le onde | The Kolors & J-AX | Testo | Audio | MP3

Caccia al tormentone con Come le onde di The Kolors feat. J-Ax : audio e testo del nuovo singolo : Come le onde di The Kolors feat. J-Ax riapre la Caccia al tormentone estivo con un nuovo brano fresco e per niente prevedibile nel repertorio del gruppo guidato da Stash Fiordispino. Il brano è stato presentato in anteprima al Wind Summer Festival in Roma alla presenza dello "Zio", che aveva già cantato con Fedez in Italiana. Il singolo arriva a qualche mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel quale si sono presentati in gara con ...

I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo - nuovo singolo con J-Ax dal 6 luglio (video) : I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo alla vigilia dell'uscita in radio del brano con la collaborazione di J-Ax. Il brano rappresenta quindi un ritorno all'italiano dopo il debutto in Frida (Mai, Mai, Mai) del Festival di Sanremo 2018. Il gruppo si è presentato sul palco con la consueta energia, quella alla quale ci hanno abituati in questi anni di carriera esplosi con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che ...

Cellulite - Come nasconderla quando si indossano gli shorts : Una sana alimentazione e una giusta dose giornaliera di attività fisica sono i segreti per combattere la Cellulite, ma se l’arrivo del caldo ti ha trovata impreparata, ecco alcuni consigli per nascondere la Cellulite così da non dover rinunciare a indossare pantaloncini corti e vestitini. Abbronzatura spray Una pratica molto in voga negli ultimi anni, l’abbronzatura spray è paragonabile a una sessione di make up per tutto il corpo, ...

WHATSAPP - Come NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Come fotografare il mare (e le onde) con lo smartphone : La posa in costume sugli scogli. La foto alle gambe al sole, all’ombrellone e all’orizzonte. Prima di apprestarvi anche quest’anno a realizzare le solite foto, leggete qui. Silvia Potenza, docente di fotografia e surfer, ci ha spiegato Come fotografare il mare cogliendone la migliore essenza. Anche con lo smartphone. LEGGI ANCHERun for the Ocenas, la corsa che punta i riflettori sull'inquinamento degli Oceani Le tecniche ...

Al Bano presenta la figlia Jasmine : “Bella Come Loredana Lecciso”. E lei risponde : Al Bano presenta al pubblico la figlia Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso e la showgirl leccese risponde con un post su Instagram. La storia fra il cantante di Cellino San Marco e la Lecciso sembra giunta al capolinea, ma li unisce ancora l’amore per i figli e un grande rispetto. Lo dimostrano le dichiarazioni di Al Bano e la risposta dell’ex compagna sui social. Jasmine è la quinta dei suoi sei figli e la prima nata ...

Dazi - ecco Come l'Europa risponde alla sfida di Trump : Scattano da oggi le contromisure doganali dell'Unione, che colpiranno marchi simbolo quali Levi's, Nike, All Stars, Kellog's e Harley Davidson

Partanna Mondello Come esempio dell'abitare la città di oggiAggiungi un appuntamento per oggi. : Se ne parla in un bene di Partanna Mondello confiscato alla mafia attraverso i risultati di uno studio realizzato dall'Istituto Arrupe "Il territorio e le politiche abitative. Il quartiere di Partanna ...

Mondiali 2018 : Schweinsteiger ironizza sull'Italia dandola Come favorita. A rispondergli ci pensa Materazzi : Italia e Olanda sono due big del calcio mondiale a non essersi qualificate per la fase finale del campionato del mondo. Per l'Italia si tratta addirittura di uno smacco, un fallimento che non si ...

Svelata la data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : in arrivo Come le onde : La data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax è finalmente ufficiale. Contrariamente a quanto si è ipotizzato, il brano arriva in radio il 6 luglio. Il singolo è già in pre-order in tutte le piattaforme digitali. Stash si è già espresso positivamente sul progetto che condividerà con J-Ax, con il quale ha già collaborato per il brano Assenzio, contenuto in Comunisti col Rolex. Come le onde porta la firma di Davide Petrella, ...

The Kolors feat J-Ax “Come le onde” in pre-save su Spotify : “Facciamo come le onde, via lontano e poi ritorniamo. Questa vita è folle…” Una storia d’amore, fatta di andate e ritorni, quando sei costretto a lasciare chi ami per costruire il tuo futuro. Ma la testa e il cuore richiamano sempre al luogo di partenza.E’ questo il mood “Come le onde”, il nuovo spumeggiante singolo di The Kolors, […] L'articolo The Kolors feat J-Ax “Come le onde” in pre-save su Spotify proviene da NewsGo.

Senza NPC in Fallout 76 Come si attiveranno le quest? Bethesda risponde : Fallout 76 sarà un gioco online, ma la domanda di molti giocatori è molto semplice: come si otterranno le missioni 76 Senza NPC?. Ci saranno delle quest in Fallout 76 che non per forza dovranno essere attivate da NPC, come allora?. La risposta però è più semplice di quanto i giocatori possano immaginare, perché basterà trovare degli oggetti interattivi come "holotapes, note e terminali". Le quest di Fallout 76 Fallout 76 sarà un gioco online, ...

In arrivo il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : ufficiale la data di Come le onde : Il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax sta per arrivare. A darne l'annuncio è la band campana, che fa sapere che Come le onde sarà in pre-order dal 18 giugno. Arriva quindi una nuova collaborazione tra il gruppo di Stash e J-Ax, dopo che il leader della band aveva preso parte al progetto di Assenzio, brano contenuto in Comunisti col Rolex che ha cantato a due voci con Fedez. Il brano dovrebbe arrivare in radio il 22 giugno e ...