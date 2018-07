Come funziona il diritto d' asilo

Taser per le forze dell'ordine : Come funziona la pistola elettrica "non letale" : Con un decreto del 4 luglio 2018, il governo Conte ha dato il via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Stando a quanto reso noto dal Viminale, sarà usata da...

Diritto d'asilo e migranti - cos'è e Come funziona. I tre casi possibili : La seconda casistica protezione sussidiaria e riguarda principalmente chi fugge da situazioni di guerra aperta pur non avendo una connotazione particolare di natura politica, religiosa, razziale. È ...

KMS : cosa sono e Come funzionano : Molto spesso si parla di tool KMS sulle pagine che parlano di come attivare Windows e Office gratis. In questo articolo cercheremo di approfondire tutto ciò che riguarda i KMS, partendo da cosa sono e come funzionano, passando per la loro legalità e sicurezza e concludendo indicandovi quale sono i più utilizzati. Ecco un rapido […] KMS: cosa sono e come funzionano

Come funziona WeTransfer : Ad oggi inviare file tramite Internet è un operazione che svolgiamo quotidianamente, solitamente ci si affida alla posta elettronica o a servizi cloud (gratuiti o a pagamento). Questi ultimi però, sopratutto nelle loro versioni gratuite, impongono non poche limitazioni all’utente: dimensioni massime dei file inviabili molto piccole, numero finito di upload giornalieri, velocità di upload o download limitata ecc. Inoltre i file che inviamo ...

Kodi : cos’è e Come funziona : Si sente sempre più spesso parlare di Kodi, di cos’è e come funziona (soprattutto perché molti lo associano allo streaming dei contenuti). In questo articolo cercheremo di spiegarvi tutto sulla nota e famigerata applicazione multi-piattaforma, tanto amata da pirati e non. Così che anche voi possiate avere un’idea chiara delle potenzialità di questo ottimo software. Ecco un rapido indice del nostro approfondimento: Cosa è Kodi e come ...

Cancro al colon - la vitamina D funziona Come uno scudo : La vitamina D funziona come uno scudo contro il Cancro al colon. A svelarlo un nuovo studio internazionale, secondo cui questa sostanza potrebbe aiutarci a prevenire uno dei tumori più diffusi in Italia. Gli scienziati hanno sempre riconosciuto un ruolo importante alla vitamina D, ma la conferma dei suoi benefici arriva da una ricerca condotta da ricercatori americani, asiatici ed europei, pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute. ...

Addio allo split payment per i professionisti : cos'è e Come funziona - : Il "Decreto Dignità" abolisce da subito per i professionisti questo particolare regime, mediante il quale l'Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni dev'essere ...

Amazon Prime Day 2018 - quando sarà e Come funziona : Il 16 luglio sarà tempo di Amazon Prime Day, l’evento annuale del colosso di Seattle dedicato agli acquisti in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Cioè agli abbonati che, a fronte di 36 euro annui (in Italia) ottengono consegne gratuite su 2 milioni di prodotti e una serie di altri servizi, fra cui gli ultimi arrivati Prime Music e Prime Reading. L’Amazon Prime Day comincerà alle ore 12 del 16 luglio e durerà poi per tutta la ...

YouTube Music : Cos’è - Come funziona - prezzi e funzionalità : Ascolti Musica utilizzando spesso l’app o il sito di YouTube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google ha lanciato un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato YouTube Music, con il quale sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza banner pubblicitari e con la possibilità di mettere in background l’app per […] YouTube Music: Cos’è, come funziona, prezzi e funzionalità

Dieta 16 : 8 - digiuno a intervalli regolari. Come funziona : Il segreto delle star per tornare in forma? La Dieta 16:8, che prevede il digiuno ad intervalli regolari. L’ultima moda in fatto di regimi alimentari arriva da Hollywood, dove celebrity Come Jennifer Lawrence e Hugh Jackman hanno iniziato a seguire la Dieta ideata da Julia Shatzel. Il principio su cui si basa è molto semplice. Secondo il medico californiano le ore che compongono la giornata dovrebbero essere organizzate in questo modo: 16 ...

YouTube Music : Cos’è - Come funziona - prezzi e funzionalità : Ascolti Musica utilizzando spesso l’app o il sito di YouTube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google ha lanciato un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato YouTube Music, con il quale sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza banner pubblicitari e con la possibilità di mettere in background l’app per […] YouTube Music: Cos’è, come funziona, prezzi e funzionalità

Come funziona il Piano Salvini per contrastare gli sbarchi dalla Libia : Il “Piano Salvini" per rafforzare la partnership con la Libia e mettere un freno all’immigrazione passa per “la fornitura di gommoni, equipaggiamenti e veicoli a Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche”. Sono i dettagli del programma resi noti da fonti diplomatiche dopo una riunione della Commissione bilaterale italo-libica che si è tenuta lunedì a Tripoli. Presieduto ...

Noipa - la sezione ‘consultazione contratti’ : Come funziona : Noipa avvisa e informa della nuova funzionalità “Consultazione Contratti”. E’ la sezione dedicata ai supplenti della scuola. Con un messaggio sul suo profilo pubblico Facebook, il portale informa dei vantaggi della nuova funzione e su come consultarla. Di seguito il messaggio in versione integrale. funzionalità “Consultazione Contratti” Noipa “Grazie alla funzionalità “Consultazione Contratti” di Noipa non […] L'articolo Noipa, ...

Nuovo sistema di pagamento Huawei Pay Touch - Come e dove funziona per ora : Il sistema di pagamento Huawei Pay non è certo una novità assoluta ma siamo ora al cospetto della sua evoluzione, nella modalità Touch Payment per transazioni velocissime e pure contactless. La novità, non c'è da stupirsi, arriva dalla Cina ma è destinata a diffondersi globalmente in tutti i paesi in cui il brand asiatico è giunto commercialmente. Un piccolo passo indietro per capire di che cosa stiamo parlando. Huawei Pay è l'equivalente ...