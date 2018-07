Combinata nordica | terminato il raduno di Planica | gli azzurri in viaggio verso Oberhof

Combinata nordica - le squadre di A e di B in raduno a Planica dal prossimo 5 luglio : Quattro giorni di raduno per i team “A” e “B” a Planica, Pittin a tirare i gruppi Quattro giorni di raduno per le squadre A e B di Combinata nordica, convocate dal diretore tecnico DFederico Rigoni fino a giovedì 5 luglio a Planica, in Slovenia, dove saranno presenti Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Mirco Sieff e Veronica Gianmoena. In loro compagnia ...