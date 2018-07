Colpo in attacco | il Grifone prende Christian Kouamè del Cittadella

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio Colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Calciomercato - Sarri bussa in casa Napoli : si tenta il Colpo in attacco : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per la prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha chiuso il colpo per il centrocampo, Fabian Ruiz dal Betis, pagata la clausola da 30 milioni, azzurri scatenati sul Calciomercato. Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Sarri al Chelsea, arriva la prima richiesta al presidente Abramovich. Sarri vorrebbe Dries Mertens alla sua corte, dopo averlo lanciato definitivamente al Napoli ...

Calciomercato Roma - annuncio in attacco : il Colpo ‘mascherato’ : Calciomercato Roma – La Roma lavora per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva per lottare per lo scudetto. Nelle ultime ore annuncio di Calciomercato, arriva il colpo ‘mascherato’, sul profilo del club giallorosso è stata infatti pubblicata un’immagine di Monchi circondato dai nuovi acquisti estivi della Roma Cristante, Coric e Marcano, più un Mister X: dovrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro Colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Calciomercato Parma - Colpo di scena per l’attacco : mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma dopo la grande promozione nel campionato di Serie A si tuffa prepotentemente sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per disputare una stagione tranquilla. nelle ultime ore mossa a sorpresa per l’attacco, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo per l’attacco porta a Mattia Destro del Bologna, il calciatore ha un contratto importante ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il Colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Mercato Milan - c'è il Colpo in attacco? Il campione ha detto sì ai rossoneri Video : Il Milan sta iniziando a muoversi con decisione sul Mercato sondando molti giocatori e cercando di trattenere i propri talenti. Diversi sono infatti i giocatori che potrebbero lasciare il Milan, specie nel caso che i rossoneri dovessero essere esclusi dall'Europa League. Sul Milan pende infatti la possibile, ma quasi certa, condanna dell'Uefa che potrebbe infliggere ai rossoneri una condanna pesante. Le ipotesi maggiormente accreditate sono ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un Colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Il Parma sogna un Colpo di mercato : per l'attacco c'è Balotelli : Un club importante come il Parma è finalmente tornato in Serie A. Il "suicidio sportivo" del Frosinone ha permsso così ai ducali di tornare nella massima serie e senza dover passare per gli insidiosi playoff che dovranno invece essere disputati dai ciociari. La dirigenza sta lavorando duramente per costruire una squadra che possa disputare un campionato in tutta serenità senza rischiare la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta la ...

Calciomercato Carrarese - Colpo Maccarone in attacco : CARRARA - La Carrarese ha ufficializzato un colpo da novanta: Massimo Maccarone , ex attaccante di Empoli , Siena e Middlesbrough , si è legato alla società toscana fino al 2019, con un contratto con ...

Calciomercato Napoli - la bomba di Pistocchi : “ecco il Colpo in attacco” : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti prova a scatenarsi anche sul mercato dei calciatori. Continuano le voci su David Luiz mentre il giornalista Pistocchi conferma le indiscrezioni per l’attacco in un’intervista a Marte Sport Live: “Fonti attendibili mi dicono che il Napoli è intenzionato a pagare la clausola del contratto di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - Colpo per l’attacco? Ecco il primo nome dopo la promozione : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una promozione incredibile, la terza consecutiva ed adesso si prepara ad essere protagonista nel campionato di Serie A. Una promozione inaspettata nell’ultima giornata soprattutto perchè al Frosinone bastava un successo nella gara contro il Foggia, ormai privo di obiettivi, invece è arrivata la sorpresa con il Parma che ha vinto sul campo dello Spezia. Nel frattempo si pensa alla prossima ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia il Colpo in attacco : “adesso siamo al completo” : Calciomercato Juventus – La Juventus nella giornata di ieri ha festeggiato lo scudetto, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è rivolta alla prossima stagione, in particolar modo importanti indicazioni da parte del tecnico Massimiliano Allegri che ai microfoni di ‘Sky Sport’ parla del mercato: “Tutto dipenderà dai giocatori che hanno voglia di restare e da chi vuole andare via. Tornerà Pjaca, e con lui direi che ...

Calciomercato Inter - in arrivo il quarto Colpo : mossa a sorpresa - innesto in attacco ad un passo : Calciomercato Inter – L’Inter è letteralmente scatenato sul mercato, sicuramente la squadra più attiva in questa prima parte di mercato in vista della prossima stagione. Già chiusi tre importanti colpi, si tratta di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Ma non è di certo finita, altra importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ ad un passo l’arrivo di Josip Ilicic dall’Atalanta, lo ...