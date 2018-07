Colpito da malore | muore durante la sgambata in bici

Toto Cutugno Colpito da un malore annulla il concerto : Toto Cutugno che sabato compie 75 anni, dopo il malore che lo ha costretto ad annullare un concerto in Belgio e a un ricovero, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. «Vorrei tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Il caldo eccessivo di questi giorni ha causato un momentaneo stato di debolezza che mi ha costretto a non esibirmi in Belgio». Lo staff precisa che non si è trattato di un problema cardiaco, contrariamente a ...

Il regista Terry Gilliam Colpito da un malore : C’è quasi da non crederci ma il film The Man Who Killed Don Quixote, a cui il regista Terry Gilliam ha lavorato fra varie vicissitudini per una ventina d’anni, sembra davvero essere oggetto di una qualche maledizione. Nei mesi scorsi erano finite le riprese e il film era pronto per essere presentato in chiusura al festival di Cannes attualmente in corso. Invece prima una causa legale ne sta minacciando la possibilità di venire ...

