Coldiretti | dazi | la Cina tassa i falsi formaggi italiani | spazio al Made in Italy

Coldiretti : in calo il prezzo della soia con l’entrata in vigore dei dazi in USA e Cina : Crolla del 19% il prezzo della soia nell’ultimo mese alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore il 6 luglio delle misure di ritorsione della Cina nei confronti dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La soia – sottolinea la Coldiretti – è uno dei ...

Coldiretti - dazi : la guerra commerciale si estende alla tavola : Dopo le contromisure Ue si teme ora una pericolosa escalation a tavola con gli Stati Uniti tanto che è già sul tavolo di Trump l’aumento fino al 50% dei dazi antidumping sulle importazioni di olive spagnole che potrebbero estendersi agli altri prodotti agroalimentari comunitari sostenuti dalla Politica Agricola Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’adozione da parte della Commissione Europea del regolamento in vigore il 22 ...

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani nel mondo - ma c’è il rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

Alimentazione - la Coldiretti : “necessario fermare le importazioni di riso asiatico a dazio zero” : E’ necessario fermare le importazioni di riso asiatico a dazio zero che stanno facendo concorrenza sleale alle produzioni nazionali e comunitarie. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che deve scattare al piu’ presto la clausola di salvaguardia prevista dall’Unione Europea relativa alle importazioni di riso originario dalla Cambogia e dalla Birmania da dove nell’ultimo anno ne sono arrivati in Italia 22,5 milioni di chili. Una ...

Dazi - Coldiretti : “Dopo la guerra di Trump alla Cina - il Made in Italy rischia” : Dopo la Cina la prossima vittima della politica protezionista di Trump è l’Unione Europea con la decisione degli Stati Uniti di imporre Dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole, un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’approvazione di Dazi da parte degli Stati ...

Coldiretti - dazi : scure USA sulle olive della Spagna - a rischio il Made in Italy : La decisione degli Stati Uniti di aumentare dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole è un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il via libera all’aumento dei dazi dal 34,75% che per alcune aziende salgono fino al 45,48% dopo le conclusioni dell’indagine per ...

G7 - Coldiretti : non solo dazi - stop a 100 miliardi di falso Made in Italy : Occorre cogliere l’occasione per ripensare a norme sul commercio piu’ eque che non si limitino a negoziare su dazi e tariffe ma che tengano conto anche del rispetto dell’identità territoriale per fermare gli oltre 100 miliardi di falso Made in Italy agroalimentare presente nei diversi continenti. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione del vertice G7 in Canada al quale partecipa il presidente del Consiglio, ...

Dazi - Coldiretti : la guerra si estende alla tavola - dai succhi al whiskey : La guerra commerciale dei Dazi scatenata da Trump si estende pericolosamente alla tavola con le ritorsioni dell’Unione Europea che colpiscono le importazioni dagli Stati Uniti di bourbon whiskey, mirtilli, succo d’arancia, fagioli, mais, burro d’arachidi, riso, tabacco e sigari che solo per l’Italia valgono circa 30 milioni di euro nel 2017, oltre che ai manufatti in ferro, acciaio e ghisa, barche, motociclette, abiti e cosmetici. E’ quanto ...

Dazi - Coldiretti : “Con la guerra di Trump a rischio 40 - 5 miliardi per il Made in Italy” : La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena una guerra commerciale che mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’entrata in vigore dei Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico annunciata dal segretario al Commercio Usa. Un annuncio che – ...

Coldiretti - dazi : balzo del 6% del Made in Italy USA nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Le decisioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischiano di scatenare una guerra commerciale che vale 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i possibili Dazi fino al 25% per le auto mentre sta per scadere il primo giugno la proroga dall’esenzione dai ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy (2) : (AdnKronos) – ‘Il risultato sarebbe uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati” , ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel precisare che ‘occorre pero’ cogliere questa l’occasione per ripensare norme sul commercio piu’ eque che non si limitino a considerare ...

