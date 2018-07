Colaninno | Farinetti | Menarini I ricconi di Borsa che tremano Effetto dazi sui

affaritaliani

: @gadlernertweet Ho notato che qualche volta dai risposta: VORREI SAPERE DA TE COME MAI LE LOBBIES E I BORGHESI Savi… - bacioniate : @gadlernertweet Ho notato che qualche volta dai risposta: VORREI SAPERE DA TE COME MAI LE LOBBIES E I BORGHESI Savi… - bacioniate : @graziano_delrio @GiuseppeConteIT @Deputatipd @pdnetwork @ansa_economia @repubblica @Corriere @LaStampa @RaiNews… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Idi Trump contro la Cina e l'Europa preoccupano i mercati che temono un'escalation con ricadute pesanti per il commercio mondiale e la crescita. Tra le grandi famiglie italiane, alcune sembrano al riparo avendo per tempo investito in impianti produttivi negli States, come gli eredi Agnelli, i Bombassei o i Buzzi, mentre altre potrebbero finire vedere le vendite dei loro prodotti finire nella tagliola. E' il caso di Roberto, ma anche di Oscar, della famiglia Lumelli, degli Angelini, dei, dei Chiesa o dei Bracco (ma non i Recordati, che hanno appena ceduto il controllo del gruppo omonimo al fondo inglese Cvc Capital Partners). A rischio anche i nomi della moda e del lusso made in Italy, da Salvatore Ferragamo a Ciro Paone, fino a Stefano Dolce e Domenico Gabbana Segui su affaritaliani.it