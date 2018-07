Clima | Papa Francesco | “Tutti gli Stati onorino gli impegni assunti a Parigi”

meteoweb.eu

: #Clima, #PapaFrancesco : tutti gli Stati rispettino gli impegni assunti - Vatican News - vaticannews_it : #Clima, #PapaFrancesco : tutti gli Stati rispettino gli impegni assunti - Vatican News - Avvenire_Nei : Papa Francesco: tutti gli Stati onorino gli impegni di Parigi sul clima - AGisotti : #Clima, #PapaFrancesco: tutti gli Stati rispettino gli impegni assunti - #laudatosi2018 @VaticanIHD - Vatican News -

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Il Vertice COP24 sul, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall’Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l’attuazione di quell’accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare glia Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisitica“: lo ha dichiaro ildando udienza ai partecipanti alla Conferenza Internazionale ‘Saving our Common Home and the Future of Life on Earth‘ nel terzo anniversario dell’Enciclica ‘Laudato si’‘. “Oltre agli, altri attori sono interpellati, autorità locali, gruppi della società civile, istituzioni economiche e religiose possono favorire la cultura e la prassi ecologica integrale. Auspico che eventi quali, ad esempio, il Summit sull’azione globale per il, in ...