Clima | è allarme | il riscaldamento globale potrebbe raddoppiare e il livello del mare

Allarme Clima - Italia sempre più estrema : temperature più alte - ma pioggia più violenta [DATI] : Millennio nuovo, temperature più alte : lo rivelano gli ultimi dai Istat che hanno evidenziato come l‘ Italia è diventata più calda. In particolare nel periodo 2002-2016, le temperature medie nelle città capoluogo di regione sono state di un grado più calde della media del trentennio precedente, 1971-2000. Non solo: in crescita il numero dei giorni e delle notti torride, e le ondate di calore durano di più. Al contempo dal 2000 le ...

Climatizzatori sempre più ecosostenibili nel 2018 - ma è allarme per i consumi elettrici globali : Il rapporto The Future of Cooling indica che nel 2050 ci saranno almeno 5,6 miliardi di unità AC (air-conditioning) a livello globale, contro 1,6 miliardi installati oggi. Nei prossimi anni infatti, saranno i paesi emergenti ad utilizzare sempre più condizionatori e Climatizzatori, dove però paesi come il Giappone nel 90% delle abitazioni si dispone di un impianto di climatizzazione. L’allarme non riguarda solo i consumi, ma anche il ...